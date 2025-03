LBA Serie A: oggi grande spettacolo con Brescia-Milano, domani Napoli-Bologna

L'UNAHOTELS Reggio Emilia tenterà di smorzare l'energia dell'Openjobmetis Varese, sicuramente rafforzata dall’arrivo del nuovo coach, Kastritis. Per agganciare l’ottavo e ultimo posto disponibile per i play-off, l'Umana Reyer Venezia deve battere la Vanoli Cremona. La Bertram Derthona Tortona affronta la Scafati dell’ex, Marco Ramondino. Givova che è in un discreto periodo di forma con due vittorie nelle ultime quattro: “Il focus in questa settimana è stato su noi stessi, cercando di migliorare piccoli aspetti del nostro gioco che non funzionano. Tutto sommato l'applicazione della squadra in questi due mesi non è mancata, e quindi siamo fiduciosi di andare nella giusta direzione nonostante le difficoltà che tutti vivono in questo momento della stagione”.