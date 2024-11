Sassari, Bendzius: "Dovremo mettere pressione su Bologna"

Dal suo arrivo, nel luglio 2020, Eimantas Bendzius non aveva mai vissuto un periodo di risultati e prestazioni così complicato in maglia Dinamo Sassari. Nulla a confronto con la stagione passata, trascorsa ai box per il recupero completo per l'infortunio al tendine d'Achille, ma il record di 1-5 con cui la squadra di Markovic approcciava il posticipo di LBA con Pistoia non era ciò che la dirigenza guidata dal presidente Sardara si era augurata, per di più in una stagione iniziata con l'eliminazione ai preliminari di BCL per mano di Bonn. Poi, nella serata del PalaSerradimigni, è stato il capitano a prendersi sulle spalle la squadra, così come ha raccontato in esclusiva a SportMediaset: "Ogni vittoria è importante, che sia di 2 o 20 punti. Contro Pistoia non abbiamo cominciato bene, ma poi ci siamo concentrati dopo due quarti. Abbiamo dimostrato come possiamo giocare, come curiamo i dettagli. Questo ci ha dato la vittoria. Dobbiamo restare concentrati sui dettagli che ci hanno permesso di vincere l’ultima gara contro Pistoia. Dobbiamo continuare così in difesa, nelle ultime gare non abbiamo giocato male".