Basket: Teodosic stellare, la Virtus stende Tortona

SERIE A

I bolognesi stravincono 101-83 con la doppia doppia del serbo (16 punti e 13 assist) e i 23 punti di Jaiteh. Primo posto in cassaforte

La Virtus Bologna corre ad ampie falcate verso la vittoria della regular season di Serie A di basket. Nella 28ª giornata, gli emiliani stravincono 101-83 contro una comunque combattiva Tortona e consolidano il primato sull’Olimpia Milano. Grande protagonista della serata Milos Teodosic, autore di una doppia doppia da 16 punti e 13 assist, mentre il top scorer Jaiteh arriva a quota 23 (con 8 rimbalzi). Alla Derthona non bastano i 22 di Daum.

La Virtus Bologna non si ferma più e supera anche l’ostacolo Tortona per involarsi verso il successo nella regular season della Serie A di basket. Gli uomini di Scariolo si impongono 101-83, mettendo la freccia nella seconda metà della partita per far valere il maggiore tasso tecnico a disposizione. Una differenza rappresentata soprattutto da un nome: Milos Teodosic, vero faro degli emiliani con una doppia doppia da 16 punti e 13 assist, conditi anche da 3 rimbalzi, e una prestazione dominante nelle fasi più calde dell’incontro, come testimoniato dalla tripla sulla sirena del secondo quarto che tiene i padroni di casa a -4 e non permette agli ospiti di scappare via all’intervallo lungo. La serata di Derthona, comunque, comincia in maniera spavalda e con un attacco efficace, guidato dal solito Mike Daum (22 punti e 7 rimbalzi a fine partita) e dagli sparring partner Sanders (14 punti) e JP Macura (13, ma con 3/11 dal campo), ma si perde strada facendo.

Quando la Virtus decide di alzare i giri del motore infatti la differenza di cilindrata si sente e risuona nella Segafredo Arena. Accanto alla stella serba, brilla il talento di Jaiteh (23 punti e 8 rimbalzi, con 10/13 dal campo): il terzo quarto da 29-14 ammazza la partita e le velleità di Tortona, annichilita da un parziale di 18-3 nella seconda metà del periodo. Nel finale la Derthona abbozza anche la reazione d’orgoglio, portandosi a -7 e cercando di tornare a due possessi di distanza, ma la Virtus fiuta il pericolo e chiude ogni discorso con un parziale di 14-0, fino al netto 101-83. Per Bologna arriva quindi la quattordicesima vittoria consecutiva in campionato: il titolo di vincitrice della regular season potrebbe essere festeggiato già domani, se Milano dovesse perdere a Reggio Emilia.

