Basket, l'Olimpia Milano perde Delaney e Rodriguez

I due giocatori si sono infortunati in gara-2 dei quarti di Eurolega contro l'Efes

L'Olimpia Milano è riuscita a riequilibrare la serie di quarti di finale di Eurolega contro l'Efes, ma non può dormire sonni tranquilli in vista di gara-3 prevista martedì a Istanbul. I milanesi, infatti, dovranno fare sicuramente a meno di Malcolm Delaney, che ha riportato una lesione muscolare alla parete addominale che verrà rivalutata in due settimane, e molto probabilmente di Sergio Rodriguez, che si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra.

L'unico che ha qualche possibilità di recupero, almeno per la panchina, è lo spagnolo, ma una decisione verrà presa solo all'ultimo. I due si aggiungono alla lista degli infortunati che comprende anche Melli, ko in gara-1 con i turchi e fuori un mese, Kell, Mitoglou e Datome. Per quest'ultimo c'è una speranza di recupero in vista di gara-3, ma solo se riuscirà a tornare a disposizione per la sfida di campionato contro Reggio Emilia.

