Basket, Serie A: Trapani fa due su due, ok anche Tortona. Prima vittoria per Cantù

Nel secondo turno di Serie A di basket Trapani piega Venezia 109-102 ai supplementari e toglie il segno meno dalla propria classifica: Allen (24 punti), Ford (23 punti) e Petrucelli (24 punti) aiutano gli Shark a salire a quota 0 dopo la penalizzazione. Tutto facile per Tortona, 107-95 contro Treviso. Prime vittorie stagionali per Cremona (79-75 su Sassari) e per Cantù, che rimonta Reggio Emilia 83-78 e torna a gioire nella massima serie.