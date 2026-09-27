Tennis, Laver Cup: Cobolli e Mensik vincono il doppio, Team Europa 'vede' il successo

Con il traguardo in vista e due sole vittorie necessarie per riportare la Laver Cup nel vecchio continente, il Team Europe ha puntato su Flavio Cobolli e Jakub Mensik, vincitore quest'ultimo del torneo del doppio misto a Flushing Meadows, per portarsi a un solo successo dall'affermazione finale nella competizione nella sfida lanciata al Team World composto da Alex De Minaur e Taylor Fritz. La scelta si è rivelata azzeccata e la vittoria ottenuta col punteggio di 7-5 6-3 lascia ora nelle mani di Alexander Zverev il match point decisivo.