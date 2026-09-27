Automobilismo, vittoria italiana alla GT Open 500 di Monza

Successo italiano nella GT Open 500, penultima prova dell'International GT Open che si è disputata oggi all'Autodromo Nazionale Monza: a imporsi è stata la Scuderia Villorba Corse con la Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 guidata da Leonardo Moncini e dal portoghese Rodrigo Testa. I due hanno percorso i 500 km di gara in 2h46'54"885 pari a 87 giri, alla media oraria di 181,1 km/h. Alle loro spalle si sono piazzate la McLaren 720s GT3 Evo del team Greystone GT condotta dai britannici Zac Meakin e Dean Macdonald e la Porsche 911 GT3 R EVO (992) di ZRS Motorsport guidata dal nostro Pietro Armanni e dallo svizzero Alex Fontana. I due equipaggi hanno accumulato un divario rispettivamente di 21"368 e 38"041. Quarta al traguardo la Ferrari 296 GT3 EVO di Elite Motorsport with Entire Race Engineering condivisa dai britannici Tom Emson e Tom Lebbon, che guidano il campionato piloti.