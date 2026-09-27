Automobilismo, vittoria italiana alla GT Open 500 di Monza

Successo italiano nella GT Open 500, penultima prova dell'International GT Open che si è disputata oggi all'Autodromo Nazionale Monza: a imporsi è stata la Scuderia Villorba Corse con la Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 guidata da Leonardo Moncini e dal portoghese Rodrigo Testa. I due hanno percorso i 500 km di gara in 2h46'54"885 pari a 87 giri, alla media oraria di 181,1 km/h. Alle loro spalle si sono piazzate la McLaren 720s GT3 Evo del team Greystone GT condotta dai britannici Zac Meakin e Dean Macdonald e la Porsche 911 GT3 R EVO (992) di ZRS Motorsport guidata dal nostro Pietro Armanni e dallo svizzero Alex Fontana. I due equipaggi hanno accumulato un divario rispettivamente di 21"368 e 38"041. Quarta al traguardo la Ferrari 296 GT3 EVO di Elite Motorsport with Entire Race Engineering condivisa dai britannici Tom Emson e Tom Lebbon, che guidano il campionato piloti.
La corsa domenicale del TCR Europe ha visto il successo di Alex Ley (Hyundai Elantra N, BRC Racing) che ha percorso 12 giri in 28'58"902, media 143,9 km/h: il britannico ha preceduto Nicola Baldan (Audi, PMA Motorsport) di 0"871 e il russo Mikhail Simonov (Cupra VZ, SP Competition) di 1"115.
Nella Lotus Cup Italia secondo successo nel fine settimana per Cristian Tonalini che ha percorso 10 giri in 21'05"791, media 164,7 km/h. Sul podio anche Nazareno Compagnoni che è giunto in scia (distacco 0"562) e Alberto Naska, staccato di 1"454.
La Euroformula Open ha laureato campione il cinese di Taipei, Rui-Heng Yeh (Team Motopark), vincitore della seconda prova (16 giri in 29'37"080, media 187,7 km/h) davanti ai due compagni di squadra, il messicano Jesse Carrasquedo (distacco 0"339) e il polacco Wiktor Dobrzański, che ha chiuso a 1"044.
Infine nella GT Cup Europe vittoria per Diego Stifter e Lodovico Laurini con la Porsche 992 GT3 Cup di BiRace Motorsport: i due piloti italiani hanno percorso 27 giri in 50'42"511, alla media di 185 km/h. Sul podio gli olandesi Jurriaan de Back e Paul Meijer (Porsche 992 GT3 Cup, Hans Weijs Motorsport) staccati di 4"212 e i nostri Matteo Luvisi e Pietro Delli Guanti (Porsche 992 GT3 Cup, FAEMS Team by Ebimotors) che hanno tagliato il traguardo a 15"476 .