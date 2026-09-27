Superbike, i complimenti di Biaggi a Bulega: "Bravo, ho aspettato 14 anni per passare il testimone"

"Le aspettative erano troppo alte per un ragazzo quando debuttò. E questo ha inciso, ma ha saputo ritrovarsi. Il mondiale Superbike è ad un livello molto alto - spiega a Sky - Certamente la MotoGp è il massimo della tecnologia, ma credo che lui abbia le capacità per fare bene. Nicolò andrà a sfidare piloti con molta esperienza. Il primo anno non aspettiamoci di vincere subito, ma magari arrivano delle soddisfazioni". La prossima stagione Bulega salirà in sella ad una Ducati VR46 nel mondiale MotoGP.