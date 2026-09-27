Superbike, i complimenti di Biaggi a Bulega: "Bravo, ho aspettato 14 anni per passare il testimone"

"Mi avete fatto aspettare un po' troppo... E' bello che un italiano prenda il testimone con moto italiana, sponsor italiano proprio come accadde a me. Sono contento che Nicolò possa aver preso questo titolo". Max Biaggi festeggia la vittoria di Nicolò Bulega del campionato mondiale Superbike con la Ducati. Il romano vinse nel 2010 e nel 2012 con l'Aprilia. Biaggi fa anche il punto sulle nuove prospettive per Bulega.
"Le aspettative erano troppo alte per un ragazzo quando debuttò. E questo ha inciso, ma ha saputo ritrovarsi. Il mondiale Superbike è ad un livello molto alto - spiega a Sky - Certamente la MotoGp è il massimo della tecnologia, ma credo che lui abbia le capacità per fare bene. Nicolò andrà a sfidare piloti con molta esperienza. Il primo anno non aspettiamoci di vincere subito, ma magari arrivano delle soddisfazioni". La prossima stagione Bulega salirà in sella ad una Ducati VR46 nel mondiale MotoGP.