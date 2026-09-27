"Non so se ho detto una cosa che non potevo dire…" La gaffe di Leclerc diventa virale

L'episodio, durato pochissimi secondi, è diventato subito virale sulle piattaforme social, svelando un dettaglio che a Maranello avrebbero forse preferito mantenere riservato per non offrire riferimenti utili alla concorrenza. La scelta del motore era infatti considerata un'informazione fortemente strategica alla luce delle ultime gare. La specifica ADUO-2 — l'ultima evoluzione figlia delle concessioni FIA — aveva debuttato sulla Ferrari numero #16 a Monza, ma era poi stata coinvolta nel violento incidente del monegasco alla Parabolica e rispedita a Maranello per le necessarie verifiche. Nel successivo GP di Madrid, il team aveva scelto di non rischiare, preferendo non montarla. In vista di Baku, Leclerc aveva confermato il rientro dell'unità nel pool a disposizione, spiegando però che la Scuderia non avrebbe rivelato quale specifica sarebbe stata effettivamente utilizzata sulla SF-26 per non dare vantaggi agli avversari.