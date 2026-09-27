Mondiali ciclismo, Ciccone: "Mi spiace per il risultato, meritavamo di più"

27 Set 2026 - 22:01
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"Meritavamo di più. Il finale si sono rimischiate le carte e comunque ci siamo trovati con gente, come van der Poel o Pedersen e Simmons, che aveva sempre interesse a chiudere. Anche in salita ho provato la mia mossa per sorprendere, ma le forze erano quelle che erano". E' amareggiato Giulio Ciccone, giunto nono ai Mondiali di ciclismo su strada a Montreal al termine di una gara dove non si è mai risparmiato. "Per un momento ci ho creduto perché intravedevamo McNulthy - spiega l'abruzzese - Eravamo a 15-20 secondi e dietro si era aperto un buco. Poi però dietro hanno chiuso. Mi spiace per il risultato".

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