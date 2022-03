Basket, Serie A: Milano passa in casa di Tortona e resta prima, ok anche la Virtus Bologna

BASKET

L'Olimpia si impone 81-64 e conserva il vantaggio sui campioni d'Italia che regolano Napoli. Brescia cala la nona di fila e stende Brindisi

Tutto invariato in vetta dopo la ventunesima giornata della Serie A di basket. L'Olimpia Milano, infatti, vince 81-64 in casa di Tortona e conserva il vantaggio sul secondo posto della Virtus Bologna: i campioni in carica battono 86-75 Napoli e restano la principale antagonista della formazione di Messina. Al terzo posto si conferma Brescia, che trova il nono successo di fila in campionato grazie all'88-83 in casa di Brindisi.

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA-A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 64-81

L'Olimpia non sbaglia e risponde al successo della Virtus Bologna, riprendendosi la vetta solitaria della Serie A battendo Tortona nel rematch della finale di Coppa Italia. La formazione di Messina trova l'allungo decisivo nel terzo periodo, visto che dopo un ottimo avvio la Bertram Derthona chiude il primo quarto sul 22-19. All'intervallo lungo, invece, è +3 per Milano, avanti di un possesso (40-37). In un match equilibrato che contrappone i favoriti per il titolo e la rivelazione stagionale, allora, risulta decisivo il 23-14 in favore degli ospiti, a +12 prima dell'ultimo quarto. Le triple di Alviti e del Chacho Rodriguez ad inizio quarto periodo regalano il +21 a Milano, che mette le mani sul match. Tortona non riesce più a rientrare e finisce 81-64 per l'Olimpia: Messina si conferma primo in classifica grazie ai 16 punti di Tommaso Baldasso, con anche Alviti (13), Grant (12) e Melli (11) in doppia cifra, mentre Rodriguez chiude con 8 punti e 8 assist. I 15 punti di Macura e Sanders, oltre ai 12 di Filloy, non bastano invece a Tortona, che resta comunque quinta con 10-10 insieme a Brindisi e Reggio Emilia.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-GEVI NAPOLI BASKET 86-75

La Virtus Bologna non sbaglia l'insidioso match contro Napoli e vince 86-75 grazie soprattutto a 30 minuti ai limiti della perfezione. Avanti di 15 punti all'intervallo lungo (47-32), infatti, i campioni d'Italia rafforzano il vantaggio nel corso del terzo periodo, presentandosi al quarto conclusivo del match della Segafredo Arena con un ottimo +18. Inutili i tentativi dei campani, che rendono solo meno amaro il ko con il 21-14 dell'ultimo periodo. Tra le fila dei padroni di casa spiccano i 16 punti di Hervey (con 3/5 dall'arco), mentre Mannion e Belinelli chiudono a quota 13 (e l'ex Golden State trova anche la doppia doppia in virtù di 10 assist), con Kyle Weems (11) a completare il quartetto di giocatori in doppia cifra. Il miglior realizzatore di Napoli, invece, è Jordan Parks, che ne realizza 13: pochi per evitare il settimo ko nelle ultime otto partite. Per le Vu Nere, invece, è il sesto successo consecutivo in campionato: gli uomini di Scariolo, con 16-3 in 19 partite, si confermano i principali inseguitori dell'Olimpia.

HAPPY CASA BRINDISI-GERMANI BRESCIA 83-88

Brescia non si ferma e ottiene la nona vittoria consecutiva imponendosi 88-83 in casa di Brindisi. La Germani vince una partita dai diversi volti: il +10 per l'Happy Casa a fine primo quarto (26-16) si trasforma nella perfetta parità di metà gara (39-39), poi è il 34-24 dell'ultimo periodo a regalare il successo agli ospiti in un match in cui quasi metà dei punti degli ospiti li mettono a segno Petrucelli (23 con 5/9 dall'arco) e Mitrou-Long (20), mentre Brindisi crolla nonostante la doppia doppia di Perkins da 20 punti con 10 rimbalzi. Brescia migliora ulteriormente il suo punteggio (13-7) e allunga sul quarto posto, confermandosi la prima alternativa al binomio Milano-Virtus Bologna. Brindisi, invece, resta a 10-10, in piena zona playoff.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-UMANA REYER VENEZIA 65-78

Colpo esterno di Venezia, che trova il secondo successo di fila e aggancia la zona playoff grazie al 78-65 in casa di Trieste, al terzo ko nelle ultime quattro partite. La Reyer parte forte e all'intervallo lungo è avanti di 11 punti (41-30), con il +14 di fine terzo quarto che vale come ipoteca sul match. A far sorridere De Raffaele è Theodore, che mette a referto 25 punti con 4 triple e 8 rimbalzi, mentre Brooks ne realizza 16, gli stessi di Banks, miglior realizzatore di un'Allianz capace di mettere a segno soltanto 5 conclusioni dall'arco. Venezia tiene così il passo di Sassari e Varese, mentre Trieste subisce l'aggancio di Reggio Emilia.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 86-77

Con un perfetto secondo tempo, Reggio Emilia batte Pesaro e si conferma in zona playoff. All'intervallo lungo, grazie al sontuoso 32-18 del secondo periodo, la Carpegna Prosciutto è avanti di 6 punti (49-43), poi il 43-28 della ripresa e, in particolare, il +10 del terzo quarto (22-12), consentono agli uomini di Caja di ottenere il decimo successo in campionato. I tre migliori realizzatori di serata sono tutti degli emiliani: Johnson e Cinciarini chiudono in doppia doppia, rispettivamente con 20 e 18 punti e 11 rimbalzi e 13 assist, mentre Hopkins ne realizza 15, esattamente gli stessi di Zanotti che è il migliore di Pesaro, sempre terzultima con 7 vittorie su 20.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 66-74

Sassari centra la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e aggancia la zona playoff battendo 74-66 Trento, al nono ko consecutivo tra campionato e EuroCup. A decidere il match è il secondo tempo da 41-33 in favore del Banco di Sardegna, visto che all'intervallo il tabellone della BLM Group Arena recita un perfetto 33-33. I sardi chiudono con cinque giocatori in doppia cifra, di cui due a quota 14 (Burnell e Mekowulu) e due a quota 11 (Bendzius e Kruslin), con Diop a 10. Nella Dolomiti Energia, a 9-11 esattamente come Varese e Venezia, invece, sono in quattro a superare quota 10: il migliore è Forray a 14, con Reynolds a 12, Johnson a 11 e Flaccadori a 10.

OPENJOBMETIS VARESE-VANOLI BASKET CREMONA 90-78

Varese agguanta la zona playoff salendo a quota 18 grazie al 90-78 contro Cremona: è il terzo successo di fila. L'Openjobmetis chiude il primo tempo avanti di 10 punti (48-38), un vantaggio che riesce ad amministrare e anche rafforzare grazie al 42-40 della ripresa. Il top scorer di giornata è Woldetensae, che si ferma a 21 punti frutto di 4 triple, un perfetto 3/3 ai liberi, ma anche il lituano Sorokas, a quota 19 con 7/9 in area, contribuisce al successo dei padroni di casa. La Vanoli, invece, crolla nonostante i 20 messi a segno da Tinkle, che sbaglia solo dall'arco (3/5 sul 7/9 al tiro), e resta ultima con appena 5 vittorie in 19 partite: il ko di Pesaro, però, non cambia il distacco dal terzultimo posto che vale la salvezza.