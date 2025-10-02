Eurolega: l'Olimpia cade in casa del Partizan, sfuma la rimonta

Milano sfiora la rimonta dal -20 nel terzo quarto, ma sbaglia il tiro decisivo con Guduric. I serbi vincono 80-78
Sfuma il bis vincente per l'EA7 Emporio Armani Milano, che cade in Serbia e viene sconfitta 80-78 dal Partizan. Arriva così una vittoria meritata per i serbi, ko al debutto contro Dubai, che avevano controllato la partita per ampi tratti arrivando anche sul +20 nel terzo quarto. Più di un rammarico per l'Olimpia, che crolla dopo aver sfiorato la rimonta e sbaglia il tiro della vittoria con Guduric. Un successo e un ko, dunque, per Milano in Eurolega.
Belgrado dà e Belgrado toglie. Dopo aver sconfitto la Stella Rossa nel debutto casalingo, l'EA7 Emporio Armani Milano cade in Serbia: sconfitta per 80-78 contro il Partizan. Partono meglio i serbi, nonostante un efficacissimo Shields dalla distanza, e volano anche sul +6 nel primo quarto. Accorcia l'Olimpia e riesce a rifarsi sotto con le triple di Brooks, ma è 21-19 dopo i primi dieci minuti. Nel secondo quarto decolla il Partizan, che vola sul +7 e cerca la fuga. Milano reagisce e torna a un punto di distanza, poi affonda subendo un parziale di 12-0: nasce così il 45-33 per i serbi a metà gara. L'Olimpia non si riprende del tutto e, anzi, subisce otto punti consecutivi dopo il riposo. Le triple di Sterling e Parker sanciscono il +20 per uno scatenato Partizan (53-33), massimo vantaggio nel match. Reagisce proprio dalla distanza Milano, che accorcia con tre canestri da tre consecutivi (Guduric, Shields, Bolmaro) e si riporta a -7 con lo scatenato Brooks: 69-62 e sogni di rimonta. Gli ultimi dieci minuti sono vibranti, col Partizan che vola sul +13 e poi si spegne. Milano rosicchia il vantaggio con LeDay e Guduric, poi si porta a -2 quando mancano una quarantina di secondi al termine. Il Partizan sbaglia il suo ultimo possesso e, sull'80-78, l'Olimpia può decidere: tirare da due per il pari o cercare la vittoria da tre. Sbaglia la scelta e il canestro dalla distanza Guduric, che sancisce il ko dei suoi: 80-78 per il Partizan, trascinato dai 20 punti di Brown. Nulla da fare per Milano, che viene agganciata dai serbi: un ko e una vittoria in questo avvio di Eurolega, non basta Shields (21).
PARTIZAN MOZZARTBET BELGRADO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 80-78 (21-19, 45-33, 69-62)
Partizan Mozzart Bet Belgrado - C. Jones 15 (3/9, 3/3, 0/2 tl), Brown 20 (4/5, 3/5, 3/4 tl), Bonga 10 (3/3, 0/1, 4/4 tl), Parker 10 (1/3, 2/3, 2/2 tl), T. Jones 2 (1/3 da 2), Milton 9 (4/8, 0/1, 1/2 tl), Washington 6 (1/4, 1/4, 1/2 tl), Osetkowski 3 (0/2, 1/2), Marinkovic 5 (1/3, 1/2), Lakic. N.e. Bosnjakovic. All. Obradovic.
EA7 Emporio Armani Milano - Mannion 2 (1/1, 0/1), Bolmaro 8 (1/5, 1/1, 3/4 tl), LeDay 7 (1/4, 1/3, 2/2 tl), Shields 21 (2/2, 5/9, 2/2 tl), Nebo 10 (3/3 da 2, 4/8 tl), Cancar, Ellis 2 (1/2 da 2), Booker 4 (2/5 da 2, 0/1 tl), Brooks 12 (4/6 da 3), Ricci (0/1 da 2), Guduric 12 (2/2, 2/6, 2/2 tl). N.e. Dunston. All. Messina.
