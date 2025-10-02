Eurolega: l'Olimpia cade in casa del Partizan, sfuma la rimonta

Belgrado dà e Belgrado toglie. Dopo aver sconfitto la Stella Rossa nel debutto casalingo, l'EA7 Emporio Armani Milano cade in Serbia: sconfitta per 80-78 contro il Partizan. Partono meglio i serbi, nonostante un efficacissimo Shields dalla distanza, e volano anche sul +6 nel primo quarto. Accorcia l'Olimpia e riesce a rifarsi sotto con le triple di Brooks, ma è 21-19 dopo i primi dieci minuti. Nel secondo quarto decolla il Partizan, che vola sul +7 e cerca la fuga. Milano reagisce e torna a un punto di distanza, poi affonda subendo un parziale di 12-0: nasce così il 45-33 per i serbi a metà gara. L'Olimpia non si riprende del tutto e, anzi, subisce otto punti consecutivi dopo il riposo. Le triple di Sterling e Parker sanciscono il +20 per uno scatenato Partizan (53-33), massimo vantaggio nel match. Reagisce proprio dalla distanza Milano, che accorcia con tre canestri da tre consecutivi (Guduric, Shields, Bolmaro) e si riporta a -7 con lo scatenato Brooks: 69-62 e sogni di rimonta. Gli ultimi dieci minuti sono vibranti, col Partizan che vola sul +13 e poi si spegne. Milano rosicchia il vantaggio con LeDay e Guduric, poi si porta a -2 quando mancano una quarantina di secondi al termine. Il Partizan sbaglia il suo ultimo possesso e, sull'80-78, l'Olimpia può decidere: tirare da due per il pari o cercare la vittoria da tre. Sbaglia la scelta e il canestro dalla distanza Guduric, che sancisce il ko dei suoi: 80-78 per il Partizan, trascinato dai 20 punti di Brown. Nulla da fare per Milano, che viene agganciata dai serbi: un ko e una vittoria in questo avvio di Eurolega, non basta Shields (21).