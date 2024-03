Basket, Serie A: Milano a Reggio Emilia, scontro salvezza Treviso-Pesaro

25° TURNO

Comincia oggi il 25° turno del campionato di basket, Virtus Bologna in campo a Pasquetta contro Pistoia

© IPA È la sfida salvezza tra NutriBullet Treviso Basket e Carpegna Prosciutto Pesaro che apre il delicato turno pasquale di LBA Serie A. Battuta da Bologna e non più capolista solitaria, la Germani Brescia cerca il riscatto contro una Openjobmetis Varese reduce dalle fatiche infrasettimanali che le hanno regalato la finale di Europe Cup. L'UNAHOTELS Reggio Emilia apre le porte del PalaBigi all'EA7 Emporio Armani Milano con la voglia di dare continuità agli ultimi risultati. Queste le parole di Michele Vitali a presentazione del match: "Domenica a Pesaro abbiamo fatto sicuramente una partita solida, era un nostro obiettivo vincere in trasferta e siamo riusciti a fare una buona partita per 40 minuti. Adesso abbiamo resettato e preparato la partita contro Milano. Ci aspetta una partita dura, fisica, contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Noi faremo del nostro meglio, siamo carichi e non vediamo l’ora che arrivi la palla a due".

Con tre sconfitte di fila alle spalle, la Generazione Vincente Napoli Basket prova a rialzarsi in casa contro l'Umana Reyer Venezia che nell’ultimo turno è stata battuta allo scadere da Cremona. Per la Vanoli ora c’è la trasferta in casa della Bertram Derthona Tortona. Così Tommaso Baldasso ha commentato il periodo di forma dei padroni di casa: "La squadra in questo momento sta bene, ha fatto una buona settimana di allenamenti, è pronta per la partita di Cremona. Servirà una buona prestazione, sarà una partita fisica contro una squadra preparata sia in attacco che in difesa, proveremo a fare la nostra miglior prestazione".

Dolomiti Energia Trentino-Givova Scafati è sfida tra due formazioni dai risultati altalenanti. L'Happy Casa Brindisi affronta il Banco di Sardegna Sassari per dare continuità al suo buon momento: tre vittorie nelle ultime quattro giornate. L'obiettivo è abbandonare l'ultimo posto: "È una classica del nostro campionato negli ultimi anni - racconta ai nostri microfoni Tullio Marino, general manager brindisino. Siamo società cresciute insieme nel nostro percorso in Serie A e, ovviamente, ci auguriamo che queste sfide possano ripetersi anche nel prossimo futuro, cercando di uscire da questa situazione deficitaria di classifica in cui siamo in questo momento. Sassari è un ottimo team, ha avuto una stagione in cui, dopo il cambio dell’allenatore, ha trovato risultati molto importanti. Siamo pronti ad affrontare un roster molto competitivo, fortunatamente arriviamo a questa partita sulla scia dell’entusiasmo delle ultime settimane e con la grande voglia di ottenere due punti fondamentali per proseguire e continuare nella rincorsa a una salvezza difficile, ma in cui crediamo".

La giornata si chiude a Pasquetta con il posticipo della Virtus Segafredo Arena: Bologna ospita l'Estra Pistoia.