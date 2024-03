Basket, Marino ci crede: "Brindisi può fare l'impresa e salvarsi"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Il general manager dell'Happycasa si proietta alla sfida con Sassari e alimenta i sogni salvezza di Brindisi: "Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per arrivarci"

Un sogno grande, difficile, da provare a realizzare passo dopo passo, un pezzettino alla volta. Brindisi ci sta provando e, nonostante il coefficiente di difficoltà elevatissimo, sta tenendo acceso il desiderio della città di difendere la Serie A. Con Trento e Scafati, per la prima volta, la squadra di Sakota è riuscita a vincere due gare consecutive, un buon motivo per continuare a crederci, come ha sottolineato il General Manager Tullio Marino ai nostri microfoni.

"Il momento della squadra è positivo, siamo riusciti finalmente in questo campionato a ripetere una vittoria con un’altra buona prestazione a Scafati, ottenendo due vittorie consecutive. Se aggiungiamo il fatto che abbiamo vinto tre delle ultime quattro, sicuramente siamo soddisfatti del cammino post Final Eight di Coppa Italia e post sosta. Anche a Varese abbiamo disputato una buona partita su un campo molto difficile e non siamo riusciti a portare a casa i due punti. Dal punto di vista atletico la squadra in questo momento ha qualche deficit, qualcuno ha addosso qualche acciacco che si porta dietro dall’inizio della stagione. Sappiamo di doverci convivere da qui alla fine, ma fino a questo momento siamo riusciti a scendere in campo con il roster al completo. Sicuramente ci aspetta un finale di stagione in cui dovremo essere pronti a combattere e a mettere tutto quello che abbiamo, come ha fatto questo signore alle mie spalle (John Brown, ora a Monaco) qualche anno fa, per ottenere il risultato della salvezza".

La prossima tappa ripropone la sfida con Sassari, avversaria di mille battaglie negli ultimi anni.

"È una classica del nostro campionato negli ultimi anni. Siamo società cresciute insieme nel nostro percorso in serie A e, ovviamente, ci auguriamo che queste sfide possano ripetersi anche nel prossimo futuro, cercando di uscire da questa situazione deficitaria di classifica in cui siamo in questo momento. Sassari è un ottimo team, ha avuto una stagione in cui, dopo il cambio dell’allenatore, ha trovato risultati molto importanti. Siamo pronti ad affrontare un roster molto competitivo, fortunatamente arriviamo a questa partita sulla scia dell’entusiasmo delle ultime settimane e con la grande voglia di ottenere due punti fondamentali per proseguire e continuare nella rincorsa a una salvezza difficile, ma in cui crediamo".