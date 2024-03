Basket, Reggio Emilia aspetta Milano. Vitali: "Gara dura e fisica"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Il capitano della UNAHOTELS ai microfoni di SportMediaset: "L'effetto PalaBigi per noi sarà fondamentale"

L'UNAHOTELS Reggio Emilia si prepara alla sfida di questa sera contro l'EA7 Emporio Armani Milano, valida per 25ª giornata del campionato di basket. Con due successi di fila alle spalle, la formazione capitanata da Michele Vitali va a caccia del tris: "Domenica a Pesaro abbiamo fatto sicuramente una partita solida, era un nostro obiettivo vincere in trasferta e siamo riusciti a fare una buona partita per 40 minuti. Adesso abbiamo resettato e preparato la partita contro Milano. Ci aspetta una partita dura, fisica, contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Noi faremo del nostro meglio, siamo carichi e non vediamo l’ora che arrivi la palla a due".

Chiave sarà l'apporto del tifo di casa: "L'effetto PalaBigi per noi è fondamentale. I tifosi ci hanno sempre supportato tutto l'anno, sia in casa sia in trasferta, ma in casa creano un'atmosfera incredibile. Ci danno veramente un'energia in più, quindi saremo pronti. Vogliamo provare a divertirci insieme e renderli orgogliosi".