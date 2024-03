Basket, Serie A: la Virtus cade a Sassari, decisivo Jefferson

BASKET

In una partita dai mille capovolgimenti di fronte, le V nere escono sconfigge dal PalaSerradimigni: 93-88 il punteggio, lo statunitense è l'Mvp con 29 punti

© virtus bologna Proseguono le sorprese e le emozioni nella 21a giornata della Serie A di basket, che vede cadere la Virtus Bologna col punteggio di 93-88. Al PalaSerradimigni esulta la Dinamo Sassari, che approfitta della grande prestazione di Brandon Jefferson: 29 punti con 7/10 da tre. Lo statunitense si riaccende nel finale e spegne ogni singolo tentativo di rimonta vincente delle V nere, che restano seconde (15-6). Nona vittoria stagionale per i sardi.

Una sfida dall'andamento imprevedibile, con moltissimi capovolgimenti di fronte e ribaltoni, premia la Dinamo Sassari: i sardi, trascinati da uno strepitoso Brandon Jefferson (29 punti e 7/10 da tre), sconfiggono 93-88 la Virtus Bologna. Al PalaSerradimigni l'avvio è dai ritmi altissimi, con la Virtus che prova a scappare con un efficace Zizic (9-7) e poi viene rimontata dai padroni di casa con la tripla di Jefferson (11-9). Lo statunitense è scatenato da tre e, con un altro canestro, firma il 16-11. Belinelli prova a riportare sotto la Virtus, ma McKinnie e Jefferson sono implacabili in una Sassari che tira al 71.4% da tre e vanifica il percorso netto delle V nere da due punti (8/8). Gioca meglio Sassari, che chiude sul 27-25 nel primo quarto e allunga nel secondo con un parziale immediato di 4-0 (31-25). Cappelletti e Tyree fanno il resto, in una Sassari che vola sul +13 e sembra in totale controllo, prima di spegnersi: Abass riporta la Virtus sul -4, che permane al riposo. Gli isolani chiudono sul 44-40 a metà gara e provano ad allungare ulteriormente nei primi minuti del terzo quarto, ma Dunston li riacciuffa sul 49-49. Da qui in poi si accende Belinelli, che è l'uomo del sorpasso (55-53) e dell'allungo a +5 a suon di triple, ma Sassari reagisce: Diop e Jefferson firmano il controsorpasso e il 65-62 prima dell'ultimo periodo. I ribaltoni si susseguono anche nell'ultimo e decisivo periodo: Sassari vola sul +8 a suon di triple, ma Belinelli riporta la Virtus a una sola lunghezza (87-86) arrivando a 21 punti. La Virtus scivola nuovamente a meno cinque sotto la spinta di Jefferson e spreca l'ultimo possesso, con Tyree a rubare palla. Finisce 93-88 e il Banco di Sardegna esulta: nona vittoria stagionale e 12° posto (9-12). Resta seconda la Virtus con uno score di 15-6, che potrebbe comportare l'aggancio delle inseguitrici: si interrompe una striscia di cinque vittorie consecutive.

IL TABELLINO

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 93-88

(27-25, 44-40, 65-62)

Banco di Sardegna Sassari - Tyree 17 (4/8, 3/7), Kruslin 3 (0/2, 1/2), Gombauld 7 (3/4 da 2, 1/2 tl), Jefferson 29 (1/1, 7/10, 6/6 tl), Charalampopoulos 9 (3/5, 1/1), Cappelletti 6 (2/3 da 2, 2/4 tl), Diop 4 (1/2, 0/1, 2/4 tl), McKinnie 14 (4/5, 1/2, 3/3 tl), S. Gentile (1/2, 0/1, 2/2 tl). N.e. Treier, Raspino, Gandini. All. Markovic.

Virtus Segafredo Bologna - Cordinier 7 (2/3, 1/2), Belinelli 21 (1/1, 5/13, 4/5 tl), Hackett 11 (5/6, 0/1, 1/1 tl), Polonara 11 (3/3, 1/1, 2/2 tl), Zizic 4 (2/2 da 2), Lundberg 11 (4/4, 1/2), Pajola 3 (1/6 da 3), Lomazs 3 (3/4 tl), Mickey 6 (3/4, 0/3), Dunston 6 (2/3 da 2, 2/2 tl), Abass 5 (1/1, 1/5). N.e. Mascolo. All. Banchi.