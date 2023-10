Basket, Serie A: colpo di Reggio Emilia a Cremona, la UnaHotels vince 95-91

serie a

Gli emiliani trionfano contro la Vanoli grazie ad un super Galloway da 28 punti

© italyphotopress Nell’anticipo della quarta giornata di Serie A di basket vince ancora Reggio Emilia, 95-91 sul campo di Cremona. Dopo l’ottimo avvio ospite, i lombardi rientrano nel secondo periodo. Il quintetto di Priftis fa la differenza nel terzo quarto, con le altissime percentuali dall’arco sotto il segno di Galloway e Smith. Terzo successo per Reggio Emilia in questo campionato, sono altrettante le sconfitte di Cremona fino a qui.

VANOLI CREMONA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 91-95

Terza vittoria in campionato per Reggio Emilia, 95-91 sul campo di Cremona. Dopo un avvio a razzo degli emiliani, che allungano anche sul 19-7, i lombardi rientrano verso la fine del primo periodo, giocandosi il secondo quarto ad armi pari e accarezzando più volte il vantaggio con un super Adrian. Galloway e Smith fanno la differenza da tre punti per la UnaHotels nel terzo quarto, ma gli uomini di Cavina rientrano nel periodo finale. A chiudere i conti è nuovamente Galloway, che tocca quota 28 punti segnando in ogni modo nel finale.

TABELLINO

Vanoli Cremona-UnaHotels Reggio Emilia 91-95

Parziali: 24-27, 49-50, 71-77.

Vanoli Cremona: Pecchia 2 (1/1, 0/1, 0/2 tl), Golden 11 (4/4, 3/3 tl), Adrian 24 (2/4, 5/5, 5/6 tl), Denegri 7 (2/4, 0/4, 3/3 tl), McCullogh 12 (1/1, 3/6, 1/1 tl); Lacey 12 (0/3, 3/7, 3/5 tl), Piccoli (0/1 da 3), Eboua 4 (2/2, 0/1), Zegarowski 16 (2/3, 3/3, 3/3 tl), Zanotti 3 (1/2, 0/2, 1/1 tl). All. Cavina.

UnaHotels Reggio Emilia: Weber 12 (4/5, 1/1, 1/2 tl), Galloway 28 (3/5, 6/8, 4/4 tl), Vitali 7 (1/3, 1/3, 2/2 tl), Hervey 14 (2/4, 3/5, 1/1 tl), Faye 12 (6/9, 0/5 tl); Atkins 2 (1/2), Chillo (0/1, 0/1), Smith 18 (2/2, 4/7, 2/2 tl), Grant 2 (2/2 tl), Cipolla. N.e.: Uglietti. All. Priftis