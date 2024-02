Basket, Serie A: Brescia è inarrestabile, la Reyer sconfitta a Reggio Emilia

SERIE A

La Germani prosegue la sua marcia solitaria in vetta: 104-83 alla Ge.Vi. Napoli. Affonda invece Venezia

La 19a giornata della Serie A di basket vede proseguire il dominio della Germani Brescia (15-4), che si impone per 104-83 sul campo di Napoli. La Leonessa costruisce il successo nel primo tempo, con un parziale di 54-28, e trionfa anche senza Della Valle: Massinburg (23) è il migliore dei suoi. Affonda invece la Reyer Venezia: prima sconfitta con Reggio Emilia dopo cinque anni. L'Unahotels, trascinata da Weber (18) e Atkins (17), vince 77-60.

GEVI NAPOLI-GERMANI BRESCIA 83-104

Altra prova di forza della Germani Brescia, che in trasferta stende la GeVi Napoli 104-83. Primo tempo praticamente perfetto della capolista: nei primi dieci minuti Christon e compagni segnano 30 punti, concedendone soltanto 12. Le cose non cambiano nel periodo successivo: percentuali alte dei lombardi, con Massinburg e Cournooh a trascinare la Germani. Gli uomini di Magro chiudono con 54 punti segnati e soltanto 28 subiti alla pausa lunga. La tendenza si inverte al rientro in campo dopo l’intervallo, con i campani che spingono forte e aumentano l’intensità in difesa: parziale di 16-5 nei primi cinque minuti di terzo quarto, con il divario che viene ridotto a 15 punti. Qualche palla persa di troppo della squadra di Milicic fa respirare Brescia, che si presenta a seicento secondi dal termine con 18 punti di vantaggio. A inizio ultimo quarto i partenopei provano ancora a rientrare mettendo in ritmo Zubcic, ma la Germani amministra bene e si porta a casa la vittoria. Quindicesimo successo per Brescia, mentre arriva l’ottavo ko per Napoli.

TABELLINO

GeVi Napoli-Germani Brescia 83-104

Parziali: 12-30, 28-54, 53-71.

GeVi Napoli: Ennis 17 (6/10, 0/3, 5/7 tl), Owens 8 (3/4, 0/3, 2/4 tl), Brown 13 (0/1, 2/9, 7/9 tl), Sokolowski 15 (1/1, 4/8, 1/1 tl), Zubcic 12 (3/5, 0/6, 6/7 tl); De Nicolao 8 (4/5), Pullen 6 (0/5, 1/3, 3/3 tl), Lever 2 (1/1, 0/2), Sinagra 2 (1/1). N.e.: Bamba, Mabor Dut Biar, Ebeling. All.: Milicic.

Germani Brescia: Christon 16 (5/6, 1/3, 3/4 tl), Bilan 12 (6/7, 0/1 tl), Massinburg 23 (0/1, 5/8, 8/9 tl), Petrucelli 8 (2/4, 1/5, 1/2 tl), Akele 4 (2/4); Gabriel 8 (2/4 da 3, 2/2 tl), Burnell 13 (3/4, 1/2, 4/4 tl), Cobbins 2 (1/2), Cournooh 18 (6/7, 2/5, 0/1 tl), Tanfoglio, Porto. N.e.: Della Valle. All.: Magro

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-UMANA REYER VENEZIA 77-60

Dopo cinque anni e undici sconfitte, l'Unahotels Reggio Emilia spezza la sua maledizione: al PalaBigi cade la Reyer Venezia, mai davvero in gara e sconfitta col punteggio di 77-60. Il primo quarto è all'insegna dell'equilibrio e appare chiaro uno scenario: chi lo spezza per primo, indirizza la sfida. Ci pensa Jamar Smith ed è 17-16 per Reggio al primo (breve) riposo. Gli emiliani allungano ulteriormente, portandosi sul 31-26, e non si fermano più: li aiuta l'espulsione di Tessitori per un doppio tecnico, che priva l'Umana di un grande difensore e di un'arma nel pitturato. Poi c'è tanto di Smith e compagni, che volano sul 38-30 a metà gara: non bastano i 14 punti di Aamar Simms, che non segnerà più nella gara, per una Venezia che tira al 39% da due. Il gioco riprende e l'Unahotels vola subito sul +12, con la tripla di Tucker a ridare speranza alla Reyer. Atkins, Weber e Jamar Smith, che trova una tripla letale, la spengono ed è 60-44 prima degli ultimi dieci minuti. Qui Reggio Emilia si limita a controllare, sfiorando anche la doppia cifra di vantaggio, e fa debuttare i suoi giovani. Michele Vitali viene omaggiato con una standing ovation per aver centrato i 2mila punti in Serie A, ed entrano tre talenti: Cipolla, Suljanovic e Bonaretti, con quest'ultimo che segna il suo primo punto. Finisce 77-60 per Reggio Emilia, che aggancia la Ge.Vi Napoli al quinto posto (11-8). Venezia (13-6) vede allontanarsi Brescia (15-4) e lunedì potrebbe perdere terreno anche dalla Virtus (13-5), con cui condivideva il secondo posto. Weber (18) e Atkins (17) i top-scorer per l'Unahotels, contro una Reyer che porta solo Simms (14) in doppia cifra e tira al 25% da tre.

IL TABELLINO

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-UMANA REYER VENEZIA 77-60 (17-16, 38-30, 60-44)

Unahotels Reggio Emilia - Weber 18 (7/12, 1/1, 1/2), Faye 8 (4/5 da 2, 0/1 tl), Vitali 6 (0/3, 1/5, 3/4 tl), Galloway 7 (1/3, 0/8, 5/5 tl), Chillo 5 (1/3, 1/1), Smith 12 (2/4, 2/6), Grant 3 (1/2 da 3), Uglietti, Atkins 17 (7/11, 1/1), Bonaretti 1 (1/2 tl), Cipolla (0/1 da 2), Suljanovic. All. Priftis.

Umana Reyer Venezia - Spissu 6 (2/3, 0/2, 2/2 tl), Casarin 9 (2/3, 1/3, 2/6 tl), Simms 14 (3/6, 2/3, 2/2 tl), Tucker 5 (0/3, 1/5, 2/2 tl), Tessitori 6 (3/5 da 2), Brooks 4 (2/3, 0/2), Heidegger 6 (1/5. 1/5, 1/2 tl), De Nicolao 2 (2/2 tl), Wiltjer 8 (1/4, 2/8). N.e. O'Connell, Janelidze. All. Spahija.