Sinner, toccante messaggio social per Lindsey Vonn dopo il grave infortunio

10 Feb 2026 - 00:06
"Ti sto pensando", accompagnato da una faccina triste e mani giunte in segno di preghiera. È questo il messaggio di Jannik Sinner pubblicato sui social per Lindsey Vonn, la sciatrice statunitense che ha subito un grave infortunio durante la discesa olimpica di Cortina ed è stata sottoposta a due operazioni per una frattura alla gamba sinistra. La 41enne è ricoverata a Treviso.

Vecchi amici - Il legame tra Jannik Sinner e Lindsey Vonn risale almeno al 2021, quando i due si incontrarono per la prima volta agli US Open. Nel tempo entrambi hanno espresso pubblicamente stima e sostegno reciproco. Lo scorso anno, Vonn aveva parlato di Sinner ad ATPTour.com, definendolo "una persona speciale", sottolineando come il legame tra i due si sia rafforzato anche grazie al passato comune nello sci. "È un ragazzo timido, molto umile e sempre gentile. Sono sicura che la sua strada nello sport sarà molto lunga", aveva dichiarato. 

Un rapporto testimoniato anche dalla presenza della stessa Vonn nel box di Sinner durante la finale maschile degli US Open 2025, vinta da Carlos Alcaraz. Seduta alle spalle dei coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, la fuoriclasse dello sci aveva seguito l’incontro con attenzione senza passare inosservata.

