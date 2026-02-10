Sinner, toccante messaggio social per Lindsey Vonn dopo il grave infortunio

Vecchi amici - Il legame tra Jannik Sinner e Lindsey Vonn risale almeno al 2021, quando i due si incontrarono per la prima volta agli US Open. Nel tempo entrambi hanno espresso pubblicamente stima e sostegno reciproco. Lo scorso anno, Vonn aveva parlato di Sinner ad ATPTour.com, definendolo "una persona speciale", sottolineando come il legame tra i due si sia rafforzato anche grazie al passato comune nello sci. "È un ragazzo timido, molto umile e sempre gentile. Sono sicura che la sua strada nello sport sarà molto lunga", aveva dichiarato.