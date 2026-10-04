Basket, Serie A: Bologna batte 98-89 la Maxima Roma, ok Venezia e BC Roma

All’intervallo il tabellone recita quindi 42-37 per Roma, risultato che cambia poi nel 68-65 di fine terzo quarto: per la squadra di coach Mumbru si attivano Frazier e Diarra, ma un ottimo Lemar, un parziale di 8-0 e la tripla di Veronesi sulla sirena permettono alla Maxima di restare avanti nello score. La formazione di Cotelli si presenta così all’alba dell’ultima frazione con la possibilità di vincere il match e scappa rapidamente sul +11, mettendo Bologna spalle al muro: uno scatenato Klintman si erge allora a salvatore della patria in casa emiliana, impattando il risultato sull’82-82 e rimettendo tutto in discussione. La gara si decide infatti negli ultimi secondi, dove a fare la voce grossa è un super Carr (21 punti e 13 assist per il canadese): la Virtus vince 98-89 e sale a 4 punti in graduatoria.