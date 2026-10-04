Basket, Serie A: Bologna batte 98-89 la Maxima Roma, ok Venezia e BC Roma

La 2ª giornata della Serie A di basket vale la seconda vittoria in due turni di campionato per la Virtus Bologna, vincente 98-89 contro la Maxima Roma davanti al proprio pubblico. Le Vu Nere si godono un Carr da 21 punti e 13 assist e si mantengono a punteggio pieno in classifica, cavalcando l’onda positiva dopo il successo centrato contro l’Olympiacos in Eurolega.
A festeggiare una vittoria è anche Venezia, che batte 87-82 Trieste. La BC Roma (di cui è socio Luka Doncic) piega invece 108-70 Tortona, mentre Varese regola 85-77 Scafati.
VIRTUS BOLOGNA-MAXIMA ROMA 98-89
Bologna accoglie la Maxima Roma sul proprio parquet di casa e chiude avanti 25-16 il quarto d’apertura, dopo essere stata anche sul +13, grazie soprattutto ai canestri del terzetto formato da Diouf, Ferrari e Klintman. Gli ospiti riescono però ad annullare il gap nella prima metà del secondo periodo, mettere la freccia e passare al sorpasso: Brown e Moon accendono i capitolini, che toccano il vantaggio sul 27-25 al PalaDozza.
All’intervallo il tabellone recita quindi 42-37 per Roma, risultato che cambia poi nel 68-65 di fine terzo quarto: per la squadra di coach Mumbru si attivano Frazier e Diarra, ma un ottimo Lemar, un parziale di 8-0 e la tripla di Veronesi sulla sirena permettono alla Maxima di restare avanti nello score. La formazione di Cotelli si presenta così all’alba dell’ultima frazione con la possibilità di vincere il match e scappa rapidamente sul +11, mettendo Bologna spalle al muro: uno scatenato Klintman si erge allora a salvatore della patria in casa emiliana, impattando il risultato sull’82-82 e rimettendo tutto in discussione. La gara si decide infatti negli ultimi secondi, dove a fare la voce grossa è un super Carr (21 punti e 13 assist per il canadese): la Virtus vince 98-89 e sale a 4 punti in graduatoria.
LE ALTRE PARTITE
Prosegue l’avvio di stagione positivo di Venezia, che può esultare per l’87-82 inflitto a Trieste in Friuli-Venezia Giulia. Quello della Reyer non è però l’unico successo esterno, visto che anche Varese passa 85-77 in casa di Scafati. Vittoria interna invece per la BC Roma: piegata 108-70 Tortona nell’esordio al PalaTiziano. Alla luce di questi risultati, l’Umana sale quindi a quota 4 punti in classifica, mentre l’Openjobmetis ottiene i primi 2 punti del suo campionato, così come i capitolini dei quali è socio Luka Doncic e di cui sarà presto un nuovo giocatore l’ex NBA Kelly Olykyk (annunciato nelle scorse ore l’accordo). Sempre a 2 punti rimane poi la Bertram, mentre a zero restano sia la Longobardi che gli alabardati.