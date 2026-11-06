BASKET

Eurolega: la Virtus perde ancora, Dubai espugna il PalaDozza

La formazione emiratina prende il largo nella prima metà di gara, poi controlla: è ko per 93-75, il quarto consecutivo per Mumbru e i suoi

06 Nov 2026 - 22:30
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Non arriva la svolta per la Virtus Bologna, che subisce la quarta sconfitta consecutiva in Eurolega e il quarto ko di fila in tutte le competizioni. Le V nere crollano infatti in casa contro gli emiratini del Dubai Basketball, che scappa sul +14 a metà gara e subisce un momento di crisi solo nell'ultimo periodo, prima di riprendere il completo controllo della sfida. Hackett e compagni vengono sconfitti per 93-75 e subiscono il sesto ko, non basta Diarra (19).

LA PARTITA

Al PalaDozza esulta solo l'ex Toko Shengelia, che sconfigge la Virtus Bologna nel suo ritorno in Italia: è 93-75 per il Dubai Basketball, che regola Diarra e compagni. Il match inizia subito sui binari giusti per la formazione degli Emirati Arabi, che si porta in vantaggio nel primo quarto grazie alla fisicità di Musa. Quest'ultimo è il grande protagonista, insieme a Blossomgame, nel dominante secondo periodo della formazione emiratina e nella fuga che indirizza la sfida: Dubai vola infatti sul +14 (48-34) e non si volta più indietro. Le V nere vengono infatti nuovamente travolte alla ripresa delle ostilità, scivolando addirittura sul -23 in casa (76-53), e hanno un moto d'orgoglio solo nell'ultimo quarto. Qui la Virtus stampa un parziale di 13-3 che sembra ridare speranza alla formazione di casa, che però non riesce a trovare una sostanziale continuità neppure in questo periodo. I rivali riescono così a riprendere il controllo della sfida e ristabilire le distanze, fino alla sirena che stabilisce il quarto ko consecutivo in Eurolega: Dubai espugna il PalaDozza con un perentorio 93-75. Alla Virtus, che era stata sconfitta anche in campionato, non bastano i 19 punti siglati da Diarra e i 15 di Moore. Festeggia solo Dubai (7-3), coi 14 punti dell'ex Shengelia e i 16 punti trovati da Kabengele e Wright. Le V nere scivolano così in 12a posizione, con uno score negativo: quattro vittorie e sei ko per Mumbru e i suoi, in caduta libera dopo l'ottimo avvio.

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