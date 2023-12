Basket, Pozzecco furioso con il giornalista dopo il KO: "Ma di cosa stiamo parlando?"

Serata complicata di Eurolega per il coach dell'ASVEL Villeurbanne e c.t. dell'Italia di basket, Gianmarco Pozzecco. Dopo la sconfitta contro il Panathinaikos in casa per 89-81, il Poz si è rifiutato di rispondere alle domande del giornalista lasciando la zona mista dopo pochi secondi: "Di cosa stiamo parlando? Nulla! Non c’è niente di cui parlare!", è stato il rapido commento dell'allenatore. Il club francese è ultimo in Eurolega (2-12) assieme all'ALBA Berlino.