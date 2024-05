Inter, Lautaro: "Orgoglioso dei compagni". Thuram, coro anti-Juve senza papà

"Grazie ai compagni, sono orgoglioso perché è arrivata tanta gente nuova, ma si è inserita benissimo". Capitan Lautaro Martinez arriva sul palco con la coppa dello scudetto al Gran Galà dell'Inter al Castello Sforzesco. Marcus Thuram si presenta con gli occhiali scuri: "Sembri The man in black. Ieri tuo papà mi ha rimproverato perché stavo fumando una sigaretta", gli dice Paolo Bonolis, presentatore della serata. "Lui pensa che tutto il mondo siano suoi figli...", la replica dell'attaccante. Questa volta Thuram può cantare “Chi non salta juventino è" senza la presenza del padre, che domenica sera per questo gli aveva tirato uno... schiaffo.