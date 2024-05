Milan, possibile svolta per la panchina: contatto con De Zerbi

PANCHINA ROSSONERA

Il tecnico bresciano è molto apprezzato a Casa Milan: i dirigenti rossoneri ci stanno provando sul serio

© Getty Images Il Milan si sta muovendo concretamente per portare Roberto De Zerbi in panchina. Nelle scorse ore c'è stato un contatto tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione: decisiva la mossa dell'ormai ex Brighton di liberarsi dagli inglesi come annunciato lo scorso sabato. La ‘famosa’ clausola rescissoria presente nel contratto del tecnico bresciano è però ancora esistente, sebbene di una entità minore rispetto ai 15 milioni di euro. Perde quota quindi l'opzione Fonseca, che in settimana dovrebbe comunque salutare il Lille.

Non è un mistero che De Zerbi veda di buon occhio un ritorno al Milan, lì dove è cresciuto nelle giovanili prima di spiccare il volo altrove. Ma i rossoneri non sono gli unici in corsa, visto che il telefono del tecnico classe 1979 è bollente. Diversi club di Premier, e non solo, si sono messi sulle sue tracce. A pensarci è anche il Napoli di De Laurentiis, alle prese con la ricerca di un nuovo condottiero che possa dar via a una nuova era.

Se nel borsino in casa Milan il nome di De Zerbi è in risalita, diversa la situazione sul fronte Fonseca, seguito anche dal Marsiglia. La quotazione dell’ex Roma, che entro i prossimi sette giorni deciderà quale nuova avventura intraprendere, è in netto ribasso. A pesare forse anche l’umore dei tifosi, non di certo entusiasti per le voci sul francese. Restano nei radar, ma lontani, sia Van Bommel che Coinceicao.