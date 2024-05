Marotta: "Alzeremo l'asticella ma non abbiamo paura perché siamo l'Inter". Inzaghi: "Il segreto sono i ragazzi"

GRAN GALA' NERAZZURRO

Altra serata di festa per i nerazzurri. Zanetti: "C'è tanta strada da fare insieme e tanto da vincere"

"Cosa faremo per continuare a vincere? Difficile riconfermarsi, ma stiamo già pensando a nuove strategie. Alzeremo l'asticella, ma non abbiamo paura perché siamo l'Inter". Parola dell'ad nerazzurro Beppe Marotta alla cena di gala al Castello Sforzesco. "Ritiro nel 2027? Avrò 70 anni, ma se le cose continuano così sarà difficile smettere. È una bella famiglia, difficile non continuare". "Il segreto di tutto quello che abbiamo fatto sono i ragazzi - ha detto Simone Inzaghi dal palco - Momento particolare di questa stagione? Mi viene in mente Lecce-Inter, la Juve era ancora vicina, è stata una vittoria fondamentale”.

Paolo Bonolis, presentatore della serata, ha lanciato il video celebrativo della stagione celebrativa e in uscita ha chiamato l'applauso per il presidente Steven Zhang. "Fuori ci sono lacrime rossonere...". "C'è tanta strada da fare insieme e tanto da vincere - ha detto il vicepresidente Javier Zanetti dal palco - In questi ragazzi c’è senso di appartenenza. Tutti hanno dato il loro contributo, per questo abbiamo vinto". Antonello: "L'immagine della coreografia di ieri è stata vista in tutto il mondo, abbiamo dimostrato quello che gli altri club non sono in grado di fare". Dopo la dirigenza è stata la volta dei giocatori salire sul palco: Dimarco si è presentato in giacca nerazzurra.

"La nostra vittoria è un premio anche per loro”, le parole diriferendosi ai tifosi. Dimarco racconta che Darmian in spogliatoio è uno dei più divertenti, Barella confessa che il coro che lo esalta di più è quello pere intanto prende in giro il turco imitandolo: "È stato un bel momento vincere col Milan. Comunque Milano è nerazzurra!"."Il vero vincitore è Asslani per tutti gli scherzi che gli ho fatto. Mi ha sopportato".canta il suo coro sulle note di Felicità di Al Bano e Romina.