Roland Garros, Paolini ed Errani si separano nel doppio

Salta la coppia d'oro del tennis azzurro a Parigi: Paolini si ferma per un infortunio al piede ed Errani cambia partner per il Roland Garros

23 Mag 2026 - 16:01
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Le campionesse in carica Jasmine Paolini e Sara Errani non difenderanno il titolo di doppio conquistato lo scorso anno al Roland Garros, avendo deciso di separarsi per l'imminente Open di Francia a causa di un infortunio al piede che ha spinto la tennista toscana a rinunciare del tutto al tabellone di specialità dopo il recente ritiro dagli Internazionali d'Italia. La rottura della coppia d'oro del tennis azzurro ridisegna le gerarchie del torneo parigino, dove Errani ha scelto di iscriversi in extremis al fianco della giovane promessa austriaca Lilli Tagger, atleta cresciuta sotto la guida tecnica dell'ex campionessa Slam Francesca Schiavone. 

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