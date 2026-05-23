Volley: le azzurre battono 3-1 la Turchia in amichevole

L'Italia femminile di pallavolo batte la Turchia 3-1 (25-23, 20-25, 25-13, 25-17) nella seconda partita del quadrangolare di Genova, dopo la vittoria ieri all'esordio contro la Serbia. La squadra di Julio Velasco, che schiera per la prima volta Ekaterina Antropova da schiacciatrice e non da opposta in vista di una futura convivenza in campo con Paola Egonu, vince soffrendo il primo set, poi va in confusione a inizio del secondo e le avversarie pareggiano; nel terzo e nel quarto parziale, però, è un monologo azzurro. L'Italia affronterà domani la Polonia nell'ultimo impegno del torneo, che vale anche il successo finale.