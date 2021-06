Basket, playoff Serie A: la Virtus Bologna vola in finale, Brindisi ancora ko

BASKET

Gli emiliani s’impongono anche in gara-3: Teodosic è super nel 78-75 casalingo. Niente da fare per l’Happy Casa

La Virtus Bologna vola alla finale playoff della Serie A di basket. In gara-3, trascinata dai 29 punti di Teodosic, la formazione di Djordjevic vince 78-75 in casa contro Brindisi, chiudendo la serie. Gli ospiti vanno all’intervallo lungo sul 40-37, con gli emiliani che rimediano in qualche modo al -4 (13-17) con il quale avevano chiuso il primo quarto. Bologna, spinta da Weems, si porta poi sul 55-53, prima che Belinelli non metta la parola ‘fine’. ansa

Pratica chiusa per la Virtus Bologna, che si ripete anche in gara-3 contro Brindisi e si regala la finale playoff della Serie A. Parte bene l’Happy Casa che vola sul 2-7. Reagiscono gli emiliani con Teodosic: una tripla e un gioco da tre punti. Il match che resta in equilibrio fino a un minuto dalla fine del primo quarto, quando Brindisi allunga con la tripla di Thompson (13-17). Il parziale per gli ospiti prosegue a inizio secondo periodo: Bell e Thompson portano il punteggio sul 13-22. A sbloccare la Virtus Bologna è così ancora Teodosic; poi è Gamble ad accorciare, mentre il numero 44 delle V-Nere riporta la sua squadra a -4. Brindisi scappa con le triple di Perkins e Thompson che valgono il nuovo +7. Markovic rimette il punteggio a distanza di un possesso pieno quando si entra negli ultimi 2 minuti del primo tempo; Thompson colpisce da oltre l’arco, poi ai liberi Teodosic accorcia e si va all’intervallo lungo sul 37-40. Solo negli ultimi minuti del terzo periodo le due squadre riescono a muovere seriamente il tabellone: si va all’ultima sosta con la Virtus Bologna che torna avanti 55-53. Equilibrio che non si spezza negli ultimi 10 minuti. Un parziale di 8-0 riporta l’Happy Casaavanti. Dalla lunetta Teodosic dà il +2 alla Segafredo a 150 secondi dalla fine. I padroni di casa controllano il match, ma Harrison accorcia sul -4 Harrison dalla lunetta. Il fallo subìto da Teodosic (che va in lunetta) vale il nuovo +6 per Bologna a 40 secondi dalla fine. Gli ultimi secondi fissano solo il risultato sul 78-75, che manda la Virtus in finale.