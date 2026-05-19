MotoGP: Zarco si opera al ginocchio sinistro ad inizio giugno

19 Mag 2026 - 17:42

Johann Zarco (Honda-LCR), che domenica ha subito un grave infortunio al ginocchio sinistro in una caduta durante il GP di Catalogna di MotoGP, si sottoporrà a un intervento chirurgico, ma non prima di inizio giugno, ha annunciato il suo team. "Martedì 19 maggio, Johann Zarco ha incontrato a Lione il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, un chirurgo ortopedico di fama mondiale specializzato nel trattamento delle lesioni ai legamenti del ginocchio e dei traumi sportivi, per valutare ulteriormente le sue condizioni fisiche", si legge in una nota di LCR. "A seguito di un esame approfondito, si stima che dovrà attendere due settimane prima dell'intervento chirurgico per riparare i legamenti, in modo da dare il tempo al trauma iniziale di guarire. Dopo l'operazione, verrà stabilito un piano di riabilitazione dettagliato, che permetterà all'équipe medica di valutare una possibile tempistica per il suo ritorno", ha aggiunto il team italiano. Il pilota, 35 anni, è stato riportato in Francia ieri, il giorno dopo il terribile incidente in cui la sua gamba è rimasta incastrata tra la ruota posteriore e la parte superiore della moto dell'italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

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