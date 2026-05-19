Roland Garros: qualificazioni, fuori Giustino e Brancaccio, avanti Maestrelli

La pioggia sta rallentando non poco il day 2 delle qualificazioni al Roland Garros, secondo Slam del 2026 (61.723.000 euro di montepremi), che si stanno disputando sulla terra rossa parigina. Nel tabellone maschile, dopo Stefano Travaglia, 29esima testa di serie, Marco Cecchinato, Andrea Pellegrino e Federico Cinà, è approdato al secondo turno anche Francesco Mastrelli, quinta testa di serie. Sconfitto al primo turno, invece, dopo Stefano Napolitano, anche Lorenzo Giustino. Nel tabellone femminile al secondo turno ci sono Martina Trevisan e Lisa Pigato, 29esima testa di serie. Niente da fare per Nuria Brancaccio, battuta all'esordio dalla spagnola Kaitlin Quevedo, 27esima testa di serie, dopo aver sprecato un vantaggio di 5-2 nel set decisivo.