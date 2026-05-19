Alcaraz su Sinner: "Perché odiarsi solo perché vogliamo la stessa cosa?"

Carlos Alcaraz ha parlato del suo rapporto con Jannik Sinner, sottolineando come la rivalità possa convivere con il rispetto reciproco: "Stiamo mostrando al mondo che possiamo stare in campo, dare il massimo e poi, fuori dal campo, essere semplicemente due ragazzi che vanno molto d'accordo. Ci aiutiamo l'un l'altro a tirare fuori il meglio". Il tennista spagnolo aggiunge che, pur lottando per gli stessi obiettivi, "non c'è bisogno di odiarsi solo perché vogliamo la stessa cosa" le parole a Vanity Fair.