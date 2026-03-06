Nba: Tatum tornerà in campo a 10 mesi dalla rottura del tendine d'Achille

06 Mar 2026 - 20:58

La stella dei Boston Celtics Jayson Tatum, campione Nba nel 2024, tornerà in campo questa notte nel match contro i Dallas Mavericks, a poco meno di 10 mesi dalla rottura del tendine d'Achille avvenuta il 12 maggio 2025, durante il secondo turno dei playoff. Lo ha annunciato la sua squadra, dichiarandolo 'disponibile' per la partita. Cambiano, dunque, le carte in tavola nella Eastern Conference: i Celtics finora sono riusciti a supplire alla sua assenza e sono secondi dietro i Detroit Pistons, ma il rientro di Tatum potrebbe rendere Boston la squadra da battere nei playoff a Est.

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:58
Nba: Tatum tornerà in campo a 10 mesi dalla rottura del tendine d'Achille
19:32
Coppa del Mondo biathlon: Hofer 4° nell'individuale a Kontiolahti
18:40
Nba, Phoenix Suns: Dillon Brooks arrestato per guida in stato di ebbrezza
17:23
Sci di fondo, Mondiali Juniores: Pedranzini argento nella 10 km tecnica classica
16:11
Rugby, Sei Nazioni: Lamaro suona la carica "Metteremo pressione agli inglesi"