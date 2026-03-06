Nba: Tatum tornerà in campo a 10 mesi dalla rottura del tendine d'Achille

La stella dei Boston Celtics Jayson Tatum, campione Nba nel 2024, tornerà in campo questa notte nel match contro i Dallas Mavericks, a poco meno di 10 mesi dalla rottura del tendine d'Achille avvenuta il 12 maggio 2025, durante il secondo turno dei playoff. Lo ha annunciato la sua squadra, dichiarandolo 'disponibile' per la partita. Cambiano, dunque, le carte in tavola nella Eastern Conference: i Celtics finora sono riusciti a supplire alla sua assenza e sono secondi dietro i Detroit Pistons, ma il rientro di Tatum potrebbe rendere Boston la squadra da battere nei playoff a Est.