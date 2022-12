Basket, Nba: McCollum trascina New Orleans, Utah stende Washington  

NBA

Quaranta punti dello statunitense contro San Antonio, per i Jazz seconda vittoria di fila ma zero trasformazioni per Fontecchio

© Getty Images Vincono New Orleans e Utah nelle due partite della notte Nba. I Pelicans ringraziano McCollum, autore di 40 punti nel 126-117 sui San Antonio Spurs sempre penultimi a Ovest. New Orleans invece si risolleva dopo quattro ko di fila. Sorridono anche i Jazz con il successo 120-112 su Washington, inutili le 30 trasformazioni di Beal per gli Wizards. Meno di tre minuti in campo e zero punti invece per l’azzurro Simone Fontecchio.

NEW ORLEANS PELICANS-SAN ANTONIO SPURS 126-117

Devastante McCollum con 40 punti e New Orleans passa su San Antonio ritrovando la vittoria che mancava da quattro partite. Spurs sempre penultimi a Ovest. Partenza bruciante dei Pelicans che si portano a +21 in avvio di secondo quarto, quanto basta per amministrare il vantaggio senza problemi e dominare fino alla sirena.

UTAH JAZZ-WASHINGTON WIZARDS 120-112

Non bastano i 30 punti di Beal a Washington, Utah si difende con Beasley (25) e coglie la seconda vittoria consecutiva. Meno di tre minuti in campo e zero punti per Simone Fontecchio. Partita equilibratissima fino al 90 pari, qui Utah accelera con un mini-parziale di 13 a 2 in avvio di ultimo quarto che risulta decisivo.