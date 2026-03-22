L'Olimpia Milano festeggia i 90 anni: al Forum sfilano le leggende del club

Tanti i videomessaggi da chi non ha potuto essere fisicamente presente: l'ex senatore americano Bill Bradley, il dirigente Fip Gigi Datome, l'ex azzurro Danilo Gallinari e campioni come Mike D'Antoni, Bob McAdoo, Kyle Hines e Sergio Rodriguez. Una festa ritardata - il compleanno del club è il 9 gennaio - perché la squadra era 'ospite' all'Allianz Cloud, visto che il palazzetto di Assago era occupato per le Olimpiadi di Milano Cortina.