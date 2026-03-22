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L'Olimpia Milano festeggia i 90 anni: al Forum sfilano le leggende del club

Da Meneghin a Dan Peterson, passando per Bodiroga, Tanjevic, Gamba e Messina, fino ai videomessaggi di Datome e D'Antoni: tripudio biancorosso

22 Mar 2026 - 19:06
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Sfilano le leggende dell'Olimpia Milano nella giornata in cui si celebrano al Forum i 90 anni di storia del club più vincente d'Italia.

Da Dino Meneghin a Dan Peterson, da Dejan Bodiroga a Boscia Tanjevic, da Art Kenney a Sandro Gamba e Ettore Messina (beccato da qualche sporadico fischio): ci sono tutti i principali protagonisti delle squadre che hanno portato in bacheca 31 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 9 Coppe Italia e molti altri titoli, mentre sul maxi schermo scorrono le immagini dei trionfi firmati da Cesare Rubini, del Grande Slam del 1987 e del bis di Gand dell'anno successivo.

Un rito officiato all'intervallo della gara contro il Banco di Sardegna Sassari e chiuso con la consegna da parte di una delegazione capitanata da Dan Peterson di una maglia commemorativa al presidente del Cda del club, Leo Dell'Orco, e a Silvana Armani, nipote dello stilista scomparso lo scorso settembre. Un momento toccante per i circa 11mila spettatori che hanno ricordato con un lungo applauso 'Re Giorgio', salvatore della società nel 2004 quando era ad un passo dal fallimento e proprietario dal 2008.

Tanti i videomessaggi da chi non ha potuto essere fisicamente presente: l'ex senatore americano Bill Bradley, il dirigente Fip Gigi Datome, l'ex azzurro Danilo Gallinari e campioni come Mike D'Antoni, Bob McAdoo, Kyle Hines e Sergio Rodriguez. Una festa ritardata - il compleanno del club è il 9 gennaio - perché la squadra era 'ospite' all'Allianz Cloud, visto che il palazzetto di Assago era occupato per le Olimpiadi di Milano Cortina.

Ad inizio gara, in segno di rispetto, il presidente di Sassari, Stefano Sardara, ha omaggiato Leo Dell'Orco con un piatto tipico della tradizione sarda. Per la cronaca, Milano ha vinto la partita 99-87, con 16 punti di LeDay e 15 di Nebo.

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