Basket, Nba: Brooklyn non si ferma più, colpo Houston a Chicago, Utah ko

NBA

Nets alla nona vittoria di fila grazie al successo a Cleveland, vincono anche New Orleans e Clippers

© Getty Images Prosegue la marcia di Brooklyn in Nba: i Nets colgono la nona vittoria consecutiva grazie al 125-117 a Cleveland e sono terzi a Est. Colpi esterni anche per Houston, che espugna Chicago a sorpresa, e i Los Angeles Clippers a Detroit sempre in crisi. Vittorie casalinghe per New Orleans su Indiana e per Portland contro Charlotte, Utah si arrende a San Antonio (zero punti per Fontecchio). Sorride anche Miami, 113-110 a Minnesota.



CLEVELAND CAVALIERS-BROOKLYN NETS 117-125

Non basta un super Garland con 46 punti, Cleveland incappa nella seconda sconfitta consecutiva e viene superata in classifica al terzo posto proprio dai Nets, inarrestabili alla nona vittoria di fila. 32 punti sia per Durant che per Irving, Brooklyn sempre avanti con il +19 in avvio di terzo quarto che basta ad amministrare fino alla sirena.

DETROIT PISTONS-LOS ANGELES CLIPPERS 131-142

Sesta sconfitta di fila per Detroit sempre ultima a Est, Clippers quarti a Ovest e trascinati dai 32 punti e 11 assist di George. I Pistons sprecano un vantaggio di +14 negli ultimi minuti del quarto quarto e la partita va all’overtime, qui i padroni di casa sentono il contraccolpo psicologico e crollano subendo un parziale di 14 a 3.

MIAMI HEAT-MINNESOTA TIMBERWOLVES 113-110

Bene Edwards e Reid (rispettivamente 29 e 21 punti e 11 rimbalzi per il secondo), ma è comunque Miami a prevalere dopo un match molto equilibrato. Minnesota alla terza sconfitta nelle ultime tre, Heat che si risollevano dopo gli ultimi due ko.

CHICAGO BULLS-HOUSTON ROCKETS 118-133

C’è la firma di Porter (36 punti e 9 assist) nel colpo esterno di Houston a Chicago, che si aggrappa a De Rozan (31 punti e 10 assist) ma alla fine deve cedere il passo dopo tre vittorie di fila nelle ultime tre partite. Rockets che risorgono a sorpresa dopo cinque sconfitte. Ospiti che scappano a +18 ma vengono ripresi, il nuovo allungo a cavallo tra il terzo e l’ultimo quarto è quello decisivo.

NEW ORLEANS PELICANS-INDIANA PACERS 113-93

Marshall, Valanciunas e McCollum compongono il trio che porta New Orleans al secondo posto a Ovest, grazie alla terza vittoria consecutiva. Pacers sconfitti dopo due vittorie. Indiana va a +10 in avvio di match ma è solo un sussulto, il devastante parziale di 16 punti a 0 per i Pelicans nel secondo quarto ipoteca la vittoria a favore dei padroni di casa.

SAN ANTONIO SPURS-UTAH JAZZ 126-122

32 punti e 12 rimbalzi per Markkanen ma Utah deve arrendersi a San Antonio, poco meno di cinque minuti in campo e zero punti per Simone Fontecchio. Jazz sempre in zona playoff, San Antonio abbandona l’ultimo posto a Ovest. Il vantaggio di 20 punti degli Spurs nel terzo quarto sembra ipotecare la vittoria, la rimonta di Utah nel finale regala qualche brivido ai padroni di casa che chiudono in affanno.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-CHARLOTTE HORNETS 124-113

Prestazioni super di Grant (32 punti e 10 rimbalzi) e Nurkic (28 punti e 15 rimbalzi) per Portland, capace di rialzarsi dopo tre sconfitte mentre Charlotte resta penultima a Est. Hornets a +14 nel secondo quarto, super rimonta dei Trail Blazers dopo l’intervallo lungo.