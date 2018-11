Basket: Milano show con Reggio Emilia e primato, Cremona passa a Pistoia ed è terza

11/11/2018

OLIMPIA MILANO-GRISSIN BON REGGIO EMILIA 100-75

Milano deve vedersela con un avversario coriaceo e convinto delle proprie forze. Reggio parte con un incoraggiante 8-3 con 5 punti di Mussini, pronta reazione però dei campioni d’Italia con un 8-0 di contro parziale che ispira il 23-15 di fine primo periodo. La fiammata di Milano non basta però per fiaccare gli ospiti, che danno battaglia anche nel secondo periodo in cui segnano 28 punti. Tra gli altri, 9 punti di Ledo, piuttosto in fiducia, per stare punto a punto con gli uomini di Pianigiani. All’intervallo il punteggio dice 44-43, le percentuali di Milano sono buone ma non eccellenti. Serve la classe degli uomini migliori per spaccare la partita, nel terzo quarto ci pensa Mike James che con tre triple in poco più di un minuto fa la parte del leone avviando il super parziale di Milano (21-5 nei primi cinque minuti) per scappar via. Reggio non trova più contromisure e subisce anche dentro l’area il dinamismo di Tarczewski e la qualità di Brooks, Milano dilata il vantaggio fino al +19 di fine terzo periodo (75-56). L’ultimo parziale, di fatto, è già garbage time, con i campioni d’Italia che arrivano a quota 100: trovano la doppia cifra anche Della Valle (11), Fontecchio (14) e Jerrells (11).



LE ALTRE GARE

Si conferma, alle spalle del duo Milano-Venezia, la Vanoli Cremona, che vince piuttosto largamente in casa di Pistoia per 90-73. Primo tempo in realtà equilibrato concluso sul 42-39, nella ripresa il divario tra le due compagini si dilata. Ricci strepitoso con 27 punti, non bastano i 21 di Kerron Johnson ai toscani.

Quarto posto per Avellino, che vince a sua volta in trasferta ma in una gara punto a punto con Varese, risolta sull’83-79: decisivi i canestri di Filloy e Nicols nell’ultimo quarto, Cole ne mette 25. Successo importante per la Virtus Bologna, che regola Cantù per 90-81 rimediando in un secondo parziale da 30 punti a un pessimo avvio di gara. Kravic e Aradori da urlo con 26 punti ciascuno, per gli ospiti non bastano 23 di Mitchell e 22 di Jefferson.

A mezzogiorno, nuova sconfitta per Torino, ancora battuta davanti al proprio pubblico da Brindisi per 72-66. Nonostante le moltissime assenze (McAdoo, Delfino, Cotton, Cusin), i piemontesi restano agganciati ai pugliesi per tutto il match (13-13, 31-32, 51-52), con Jamal Taylor (14) e Poeta (12) tra i più positivi. Decisivo, per la banda di Vitucci, il parziale piazzato a un minuto dal termine con cinque punti in fila di Moraschini (15 per lui) e una tripla di Chappell.