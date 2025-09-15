Logo SportMediaset
Basket, Mattarella sui commenti razzisti contro l'U20: "Miseri atti di inciviltà"

Il presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale sia l'Under 20 maschile che la Nazionale femminile, vincitrici dei rispettivi Europei

15 Set 2025 - 19:04

Oggi giornata importante per la Nazionale femminile di basket, vincitrice della medaglia di bronzo agli ultimi campionati europei, e per quella maschile Under 20, vincitrice della medaglia d'oro ai campionati europei: le due selezioni azzurre sono state infatti ricevute al Quirinale da Sergio Mattarella, presidente della Repubblica.

Mattarella, riferendosi a una serie di commenti razzisti sotto a una foto postata dall'U20 maschile prima dell'inizio degli Europei, ha detto: "Avete parlato di "commenti sgradevoli", vi "ringrazio per l'undestatement forse dovuto a questo salone, forse avreste voluto usare termini più forti e più severi e l'avrei fatto anche io. Queste misere manifestazioni di inciviltà non turbano ma anzi segnalano importanza dell'inclusione, dello stare insieme".

"Ragazze siete state bravissime, complimenti. È un bronzo che è equiparabile all'oro: se aveste battuto il Belgio in semifinale nessuno avrebbe potuto stupirsi se aveste vinto l'oro. È un bronzo di grande valore per come l'avete conquistato. Avete conquistato un'altra medaglia di grande significato, quella di spingere tante bambini a dedicarsi al basket e ad altri sport. Rimuovendo ogni pregiudizio e con determinazione" le parole invece rivolte alla Nazionale femminile. 

