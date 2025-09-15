Basket, Mattarella sui commenti razzisti contro l'U20: "Miseri atti di inciviltà"

Il presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale sia l'Under 20 maschile che la Nazionale femminile, vincitrici dei rispettivi Europei
Oggi giornata importante per la Nazionale femminile di basket, vincitrice della medaglia di bronzo agli ultimi campionati europei, e per quella maschile Under 20, vincitrice della medaglia d'oro ai campionati europei: le due selezioni azzurre sono state infatti ricevute al Quirinale da Sergio Mattarella, presidente della Repubblica.
Mattarella, riferendosi a una serie di commenti razzisti sotto a una foto postata dall'U20 maschile prima dell'inizio degli Europei, ha detto: "Avete parlato di "commenti sgradevoli", vi "ringrazio per l'undestatement forse dovuto a questo salone, forse avreste voluto usare termini più forti e più severi e l'avrei fatto anche io. Queste misere manifestazioni di inciviltà non turbano ma anzi segnalano importanza dell'inclusione, dello stare insieme".
"Ragazze siete state bravissime, complimenti. È un bronzo che è equiparabile all'oro: se aveste battuto il Belgio in semifinale nessuno avrebbe potuto stupirsi se aveste vinto l'oro. È un bronzo di grande valore per come l'avete conquistato. Avete conquistato un'altra medaglia di grande significato, quella di spingere tante bambini a dedicarsi al basket e ad altri sport. Rimuovendo ogni pregiudizio e con determinazione" le parole invece rivolte alla Nazionale femminile.
Commenti (0)