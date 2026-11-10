Basket, Lombardi (Trento): "Con Tofas match fisico per uscire da negatività"

10 Nov 2026 - 08:11
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"Stasera affrontiamo una squadra che fa della fisicità, dell'intensità e dell'attitudine, soprattutto difensiva ma anche offensiva, i propri marchi di fabbrica. Siamo chiamati a disputare una partita di grande energia, concentrazione, equilibrio e voglia di fare bene in ogni momento, senza incappare in periodi negativi e prolungati. Dovremo essere capaci di mantenere un atteggiamento aggressivo azione dopo azione, sia in attacco sia in difesa, mettendo in campo grande fisicità e la volontà di aiutarci in ogni situazione. Non dovremo subire la loro aggressività né la loro capacità di interrompere il gioco degli avversari. Sarà una partita complicata, ma sono sicuro che la squadra vorrà compiere un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita che stiamo portando avanti". Lo ha detto Nazareno Lombardi, assistant coach di Dolomiti Energia Trentino, dando la chiave di lettura del match interno di EuroCup contro il club turco Tofas Bursa allenato dall'ex Massimo Cancellieri. 

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