Basket: l'Italia regola la Slovenia in amichevole

Prosegue positivamente l'avvicinamento alle qualificazioni ai Mondiali per l'Italbasket, che fa due su due in amichevole. Gli uomini di Ramondino, sostituto di Luca Banchi, bissano la vittoria sulla Croazia e sconfiggono 86-83 la Slovenia nella trasferta di Celje. Gli azzurri disputano due ottimi quarti e volano anche sul +11, poi calano e si fanno riprendere e superare, ma la spuntano nella battaglia punto a punto finale. Decisivo Tonut.
Si chiudono nel migliore dei modi le amichevoli d'avvicinamento alle qualificazioni mondiali per l'Italbasket, che regola anche la Slovenia. Senza Luka Doncic, impegnato nell'allestimento di quella Roma SPQR che debutterà in LBA e ha preannunciato l'arrivo di Mannion, i balcanici vengono sconfitti a Celje per 86-83: Tonut (18) e Baldasso (16) i top-scorer degli azzurri. Coach Ramondino, che sostituisce Luca Banchi, schiera in quintetto Spagnolo e Ferrari con Tessitori e i veterani Mannion e Tonut, e l'Italia parte subito con grande impeto. Il primo vantaggio è azzurro (8-6), la Slovenia risponde con un parziale di 8-0 e mantiene un piccolo margine fino al pareggio firmato da Ricci e Baldasso: è 24-24 dopo il primo quarto. Nel secondo periodo si consuma invece lo scatto degli azzurri, che sanno soffrire nella propria area e reagire dall'altra parte del campo. Con tante triple a segno e le ottime prove di Mannion e Tonut, top-scorer a metà gara con 12 e 11 punti, gli azzurri dilagano portandosi addirittura sul +11 (54-43), con 54 punti realizzati prima del riposo.
Una grande efficacia che viene a scemare nella ripresa, per un'Italia che chiude con 12 triple e una percentuale bassa dalla breve distanza, sopperendo però coi tanti liberi a segno. Gli azzurri calano nell'intensità e tornano a subire la fisicità della Slovenia, che pareggia sul 64-64 con Omic e i suoi giovani. Baldasso ristabilisce un piccolo margine al termine del quarto e Ramondino prova a correggere la difesa con la fisicità di Emejuru, impreciso dalla lunetta ma efficace in marcatura. Il suo ingresso e la verve di Baldasso, il migliore nei finali, scuotono nuovamente gli azzurri che si riportano sul +6 (76-70) e la spuntano in un finale vissuto punto a punto. La Slovenia accorcia ancora sul -1, ma viene ricacciata indietro nei secondi finali: è vittoria azzurra per 86-83, due su due nelle amichevoli di fine giugno. Dopo la Croazia, sconfitta 103-91 a Gorizia, cade anche un'altra temibile formazione dei Balcani.