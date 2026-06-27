Basket: l'Italia regola la Slovenia in amichevole

Si chiudono nel migliore dei modi le amichevoli d'avvicinamento alle qualificazioni mondiali per l'Italbasket, che regola anche la Slovenia. Senza Luka Doncic, impegnato nell'allestimento di quella Roma SPQR che debutterà in LBA e ha preannunciato l'arrivo di Mannion, i balcanici vengono sconfitti a Celje per 86-83: Tonut (18) e Baldasso (16) i top-scorer degli azzurri. Coach Ramondino, che sostituisce Luca Banchi, schiera in quintetto Spagnolo e Ferrari con Tessitori e i veterani Mannion e Tonut, e l'Italia parte subito con grande impeto. Il primo vantaggio è azzurro (8-6), la Slovenia risponde con un parziale di 8-0 e mantiene un piccolo margine fino al pareggio firmato da Ricci e Baldasso: è 24-24 dopo il primo quarto. Nel secondo periodo si consuma invece lo scatto degli azzurri, che sanno soffrire nella propria area e reagire dall'altra parte del campo. Con tante triple a segno e le ottime prove di Mannion e Tonut, top-scorer a metà gara con 12 e 11 punti, gli azzurri dilagano portandosi addirittura sul +11 (54-43), con 54 punti realizzati prima del riposo.