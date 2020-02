Basket, Final Eight Coppa Italia: Brindisi supera Sassari 91-86 e si prende la semifinale

COPPA ITALIA

L’Happy Casa Brindisi è la terza semifinalista della Final Eight di Coppa italia dopo Milano e Venezia, che si sono guadagnate i primi due posti nei match della prima giornata. I pugliesi battono Sassari 91-86 e ora attendono l’ultima semifinalista, che uscirà dalla sfida tra Brescia e Fortitudo. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro i sardi subiscono l'intensità offensiva di Adrian Banks (37 punti), che porta i suoi alla vittoria in un match molto combattuto.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-HAPPY CASA BRINDISI 86-91

Gianmarco Pozzecco di solito ha la capacità di replicare il suo DNA con l’abitudine a vincere le partite tirate in quello dei suoi giocatori, ma stavolta trova sulla sua strada un Adrian Banks immarcabile, che mette a segno 37 punti e trascina i pugliesi in semifinale. La seconda forza della Serie A di basket sfida la quinta, ma nell’avvio di partita il parziale di 13-4 di Brindisi annulla qualsiasi differenza. I pugliesi si fanno trascinare dal miglior realizzatore della Serie A, Banks, che trova subito la retina con continuità e costringe in fretta Pozzecco a chiamare timeout. In campo l’intensità è notevole, Sassari risale e Curtis Jerrels con un sottomano in contropiede regala ai suoi il -4, la prima frazione finisce 26-22. Nel secondo quarto Banks si conferma immarcabile e inizia anche a distribuire assist, il collettivo dei sardi però resiste all’urto e alla sirena che annuncia l’intervallo lungo i pugliesi sono avanti soltanto 39-38. Ritmo serrato anche nel terzo periodo, per Brindisi si accende Dominique Sutton che sotto il canestro avversario non è arginabile. Le difese sono stanche dopo tanti duelli e gli attacchi vanno a segno con continuità: Sutton e Banks si esaltano, Jerrels al contrario di un sontuoso Dyshawn Pierre sbaglia troppo e il quarto quarto inizia sul 64-61 per Brindisi. Il primo canestro dell’ultimo periodo è di Banks, tanto per cambiare, Raphael Gaspardo dà una mano per il +5 e Pozzecco deve chiamare timeout. Due triple di Stefano Gentile riportano avanti i sardi, poi torna l’equilibrio in un match tiratissimo. La beffarda tripla di Kelvin Martin, che rimbalza sul ferro e poi entra, regala il +3 alla Happy Casa. I viaggi in lunetta non cambiano le cose e la partita finisce 91-86 per Brindisi, che ringrazia Banks e va in semifinale.

