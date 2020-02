Basket, Final Eight Coppa Italia: Milano prima semifinalista, Cremona travolta 86-62

COPPA ITALIA BASKET

L'Olimpia Milano è la prima semifinalista della Final Eight di Coppa Italia: alla Vitrifrigo Arena di Pesaro la squadra di Ettore Messina batte Cremona per 86-72. La partita è segnata dal dominio iniziale di Milano, che va sul 23-4: i campioni uscenti tentano di tornare in corsa ma la loro rimonta si ferma sul -5 nel secondo quarto, terminato 44-31. Nella ripresa l'Armani gestisce e allunga fino al +24 finale: Messina ora aspetta la vincente tra Virtus e Venezia.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-VANOLI BASKET CREMONA 86-62

Cronaca di una partita mai nata, in cui il prologo è certamente più emozionante dei 40 minuti di gioco. Non foss'altro per il tributo a Kobe Bryant, con Gianmarco Tamberi che legge alcuni passi della lettera d'addio al basket del Black Mamba, morto tragicamente in un incidente in elicottero il 26 gennaio insieme alla figlia Gianna e altre sette persone. Milano ricorda la leggenda dei Lakers vestendosi in giallo e viola, i colori della franchigia di Los Angeles. E i punteggi di inizio gara, almeno in casa Olimpia, ricordano quelli d'oltreoceano.

Avvio fulminante di 13-0, si prosegue con uno stordente 23-4 nei primi cinque minuti: protagonisti Luis Scola con sette dei suoi nove punti nel primo tempo e Vlado Micov con due triple che danno il momentaneo massimo vantaggio. Cremona nel quarto iniziale tira con il 5/18 di squadra dal campo ma nel secondo parziale torna a contatto con l'Olimpia, grazie a due bombe decisive di Jordan Mathews. La Vanoli sale di intensità in difesa, trova punti in contropiede e sfrutta la pigrizia milanese in transizione difensiva: break di 11-0, gap ridotto a -5 e gara che sembra riaperta. L'Armani non segna nei primi 5'12” del secondo quarto e muove il punteggio solo con un gioco da tre di Kaleb Tarczewski, protagonista di un apprezzabile duello sotto canestro con Ethan Happ. Milano mette alle spalle la troppa fretta nelle conclusioni e con un controbreak mortifero chiude il primo tempo sul 44-31.

Dopo un terzo quarto di pura gestione, la scelta di Ettore Messina di ruotare molto i suoi uomini paga i dividendi. Le Scarpette Rosse sono nettamente più fresche dei campioni uscenti e colpiscono a più riprese dalla lunga distanza: Amedeo Della Valle si iscrive a referto con tre bombe, fanno sanguinare dall'arco la difesa della Vanoli anche Nedovic e Micov (3/5 da tre). Partita in ghiaccio con largo anticipo e Messina può preparare già la semifinale: migliori realizzatori Tarczewski (14 punti), Micov e Della Valle (13) per Milano, mentre la Vanoli abdica nonostante i 16 di Mathews.