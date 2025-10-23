Basket, Eurolega: Milano sfiora la rimonta, Valencia esulta al Forum

Le scarpette rosse rientrano dal -17 nel secondo quarto e dal -22 nel terzo, ma vengono sconfitte per 103-100
I due volti dell'EA7 Emporio Armani Milano vengono mostrati alla perfezione nella 6a giornata dell'Eurolega. Da un lato la formazione che spegne la luce e si fa travolgere dal Valencia nella fase centrale del match, scivolando anche sul -22, dall'altro quella che sa reagire e sfiorare la clamorosa rimonta nel finale. Brooks pareggia, ma l'Olimpia sbaglia due volte il tiro decisivo. Finisce così 103-100 per Valencia, non basta Bolmaro (31).
LA PARTITA
Non ingrana la marcia l'Olimpia Milano, che subisce una nuova sconfitta in Eurolega: è 103-100 contro Valencia, che sbanca il Forum. Il match inizia sulle ali dell'equilibrio, con le triple di Ricci e Taylor, ma gli spagnoli lo spezzano volando sul +6 con uno scatenato Badio. Si arriva così al 24-18 e, nel secondo periodo, l'Olimpia si spegne scivolando fino al -15 (35-20). Il neoacquisto Sestina e Bolmaro, che chiuderà con 31 punti, suonano la carica: viene così ristabilito un più tranquillo -6 al riposo, punteggio di 54-48. Nel terzo quarto però Milano stacca nuovamente la spina, con un clamoroso calo. Ha buon gioco dunque Valencia, che si esalta dalla distanza e in area, volando fino al +22 (79-57). Un maxi-vantaggio che normalmente chiuderebbe la gara, e invece ecco la rimonta di Brooks e compagni. Lo statunitense suona la carica trovando vari canestri dalla distanza e, col supporto dello strepitoso Bolmaro, riporta sotto l'Olimpia. Lo svantaggio scende sotto i dieci punti e, clamorosamente, viene azzerato a un paio di minuti dal termine: Brooks firma il 100-100 che rimette tutto in gioco. L'Olimpia avrebbe la chance per il sorpasso con Shields, ma la spreca: stesso esito per la tripla sulla sirena, sbagliata dopo il canestro vincente di Montero. Con soli tre secondi per l'ultima azione, sfuma la maxi-rimonta dell'Olimpia Milano: Valencia vince 103-100 e pareggia il suo score (3-3). Due vittorie e quattro ko, invece, per Messina e i suoi.
IL TABELLINO
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-VALENCIA BASKET 100-103
(18-24, 48-54, 74-85)
EA7 Emporio Armani Milano - Ellis 10 (5/6, 0/1, 0/2 tl), Booker 6 (2/3, 0/3, 2/2 tl), Bolmaro 31 (8/12, 2/3, 9/11 tl), Ricci 13 (2/3, 3/4), Shields 11 (2/5, 1/5, 4/7 tl), Mannion (0/1, 0/1), Brooks 16 (2/4, 4/7), Guduric 7 (0/1, 1/5, 4/4 tl), Dunston, Sestina 6 (3/3, 0/5). N.e. Flaccadori, Diop. All. Messina.
Valencia Basket - Badio 11 (3/3, 1/4, 2/2 tl), Taylor 6 (2/3 da 3), Sako 6 (3/3 da 2), Thompson 16 (2/4, 4/7), Costello 8 (1/1, 2/6, 0/1 tl), Reuvers 8 (0/2, 2/3, 2/4 tl), Pradilla 13 (3/3, 1/2, 4/4 tl), De Larrea 4 (2/3 da 2), Lopez-Arostegui (0/1 da 2), Montero 18 (2/5, 2/7, 8/8 tl), Moore 13 (4/4, 1/2, 2/4 tl), Nogues. All. Martinez.