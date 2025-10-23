Basket, Eurolega: Milano sfiora la rimonta, Valencia esulta al Forum

LA PARTITA

Non ingrana la marcia l'Olimpia Milano, che subisce una nuova sconfitta in Eurolega: è 103-100 contro Valencia, che sbanca il Forum. Il match inizia sulle ali dell'equilibrio, con le triple di Ricci e Taylor, ma gli spagnoli lo spezzano volando sul +6 con uno scatenato Badio. Si arriva così al 24-18 e, nel secondo periodo, l'Olimpia si spegne scivolando fino al -15 (35-20). Il neoacquisto Sestina e Bolmaro, che chiuderà con 31 punti, suonano la carica: viene così ristabilito un più tranquillo -6 al riposo, punteggio di 54-48. Nel terzo quarto però Milano stacca nuovamente la spina, con un clamoroso calo. Ha buon gioco dunque Valencia, che si esalta dalla distanza e in area, volando fino al +22 (79-57). Un maxi-vantaggio che normalmente chiuderebbe la gara, e invece ecco la rimonta di Brooks e compagni. Lo statunitense suona la carica trovando vari canestri dalla distanza e, col supporto dello strepitoso Bolmaro, riporta sotto l'Olimpia. Lo svantaggio scende sotto i dieci punti e, clamorosamente, viene azzerato a un paio di minuti dal termine: Brooks firma il 100-100 che rimette tutto in gioco. L'Olimpia avrebbe la chance per il sorpasso con Shields, ma la spreca: stesso esito per la tripla sulla sirena, sbagliata dopo il canestro vincente di Montero. Con soli tre secondi per l'ultima azione, sfuma la maxi-rimonta dell'Olimpia Milano: Valencia vince 103-100 e pareggia il suo score (3-3). Due vittorie e quattro ko, invece, per Messina e i suoi.