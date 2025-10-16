Basket, Eurolega: Milano rialza la testa e vince in rimonta in casa dello Zalgiris

ZALGIRIS KAUNAS-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 78-89

Si rialza Milano, colpaccio sul parquet dello Zalgiris capolista a Kaunas con il punteggio di 89-78. Nel primo tempo i padroni di casa fanno la voce grossa, mettendo il muso in avanti con il 21-13 dopo i primi dieci minuti. Gli ospiti faticano a segnare e i lituani puniscono: Butkevicius dalla panchina fa la differenza per gli uomini di Masiulis, che vanno anche sul +15. Dopo il blackout l’Armani torna in vita, e arriva addirittura ad un clamoroso sorpasso con un parziale di 12-0: le triple in successione di Mannion, Shields, Guduric e Ricci riportano la squadra di Messina a contatto. La formazione di Kaunas si affida a Tubelis e Francisco nel terzo periodo, ma l’EA7 c’è: Booker e Ricci spingono i biancorossi al 63-61 con un solo quarto rimanente. Gli ultimi seicento secondi del basket milanese sono un piccolo grande capolavoro: Ellis e Guduric trascinano l’Olimpia al successo, oltre ad un super Ricci dalla linea dei tre punti. Milano vince e registra la seconda vittoria in cinque appuntamenti, secondo ko per lo Zalgiris, capolista fino al match di stasera.