Basket, Eurolega: Milano rialza la testa e vince in rimonta in casa dello Zalgiris

Seconda vittoria per l’Olimpia dopo i tre ko consecutivi: i lituani vengono sconfitti 89-78
© X Olimpia
Nel quinto turno di Eurolega di basket Milano riesce a rialzare la testa dopo tre sconfitte consecutive: l’Olimpia espugna Kaunas e si impone 89-78 sul parquet dello Zalgiris. Dopo un primo quarto d’ora di gioco difficile, dove i lituani vanno anche sopra di 15 punti, l’Armani torna sotto e mette la freccia grazie alle ottime percentuali da tre punti. Per gli ospiti sei uomini in doppia cifra: Shields, Booker, Ricci, Guduric, Ellis e Bolmaro.
ZALGIRIS KAUNAS-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 78-89
Si rialza Milano, colpaccio sul parquet dello Zalgiris capolista a Kaunas con il punteggio di 89-78. Nel primo tempo i padroni di casa fanno la voce grossa, mettendo il muso in avanti con il 21-13 dopo i primi dieci minuti. Gli ospiti faticano a segnare e i lituani puniscono: Butkevicius dalla panchina fa la differenza per gli uomini di Masiulis, che vanno anche sul +15. Dopo il blackout l’Armani torna in vita, e arriva addirittura ad un clamoroso sorpasso con un parziale di 12-0: le triple in successione di Mannion, Shields, Guduric e Ricci riportano la squadra di Messina a contatto. La formazione di Kaunas si affida a Tubelis e Francisco nel terzo periodo, ma l’EA7 c’è: Booker e Ricci spingono i biancorossi al 63-61 con un solo quarto rimanente. Gli ultimi seicento secondi del basket milanese sono un piccolo grande capolavoro: Ellis e Guduric trascinano l’Olimpia al successo, oltre ad un super Ricci dalla linea dei tre punti. Milano vince e registra la seconda vittoria in cinque appuntamenti, secondo ko per lo Zalgiris, capolista fino al match di stasera.
TABELLINO
Zalgiris Kaunas-EA7 Emporio Armani Milano 78-89 Parziali: 21-13, 42-39, 61-63.
Zalgiris Kaunas: William-Goss 15 (5/7, 1/2, 2/2 tl), Francisco 8 (0/3, 2/8, 2/4 tl), Wright 15 (5/8, 1/2, 2/2 tl), Sleva 3 (1/3 da 3), Ulanovas (0/4, 0/1); Butkevicius 20 (1/1, 6/7), Brazdeikis 2 (0/3, 0/1, 2/2 tl), Tubelis 14 (5/7, 1/3, 1/1 tl), Lo (0/1, 0/3), Birutis 1 (0/2 da 2, 1/2 tl), Rubstavicius, Sirvydis (0/2 da 3). All. Masiulis.
EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 3 (0/3, 1/1), Bolmaro 10 (1/4, 2/2, 2/2 tl), Shields 15 (4/5, 1/5, 4/5 tl), Booker 15 (6/13, 0/2, 3/4 tl), Ricci 15 (0/1, 5/5); Ellis 15 (6/8, 1/1), Guduric 14 (1/2, 2/4, 6/6 tl), Dunston (0/1 da 2), Diop 2 (0/1 da 2, 2/2 tl). N.e. Tonut, Flaccadori. All. Messina.