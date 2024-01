Basket, Eurolega: Milano affronta Valencia con un McGruder in più

LA VIGILIA

Vigilia di Eurolega di basket per l'Olimpia che vola in Spagna orfana di Bortolani, ma pronta a festeggiare il debutto dell'americano arrivato pochi giorni fa

L’EA7 Emporio Armani Milano affronta il Valencia per il Round 22 di Eurolega di basket con un minimo di riposo in più rispetto all’ultimo impegno e galvanizzata dal successo in campionato su Tortona, il quarto nelle ultime cinque gare giocate in assoluto a dispetto del roster decimato dalle assenze. In Spagna debutterà Rodney McGruder (nel video di SportMediaset) mentre gli altri assenti resteranno tali, con l'aggiunta di Giordano Bortolani bloccato da un sovraccarico muscolare che verrà rivalutato prima della gara di Pesaro di domenica.

Valencia Basket, battuta nella gara di andata, ha una vittoria in più dell’Olimpia. Recentemente non è stata fortunata: ha perso di un punto a Monaco e di uno in casa con il Panathinaikos, a Madrid ha perso dopo un tempo supplementare. "Affrontiamo un Valencia in salute - spiega Ettore Messina -, che ultimamente ha giocato bene, anche partite che non l’hanno premiata con una vittoria, come quella contro il Panathinaikos e la sconfitta al supplementare di Madrid. Abbiamo bisogno di avere energia e continuità per ottenere quella vittoria in trasferta di cui abbiamo bisogno, sapendo che sarà difficile e che Valencia è un campo ostico. Purtroppo abbiamo ancora tante assenze. Ma negli ultimi giorni abbiamo lavorato bene e adesso speriamo che Shields, anche nei circa 10 minuti in cui contiamo di poterlo impiegare, e McGruder aiutino i compagni più utilizzati nelle ultime settimane portando un po’ di energia sui due lati del campo".