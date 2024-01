Basket, Eurolega: l'Olimpia soffre ma batte l'Alba Berlino

EUROLEGA

Al Forum finisce 82-76 per gli uomini di Messina, ora vicinissimi alla zona play-in. Tedeschi sempre più ultimi

© X Vittoria fondamentale in Eurolega per l'Olimpia Milano, che al Forum batte 82-76 l'Alba Berlino. La formazione di Messina si impone soltanto nel finale, chiudendo i conti con il gioco da tre punti di Diego Flaccadori che ne realizza 14 esattamente come Devon Hall. Decisivi anche i 16 di Nicolò Melli e i 13 di Shabazz Napier. Ora la zona play-in è più vicina: Partizan e Baskonia hanno soltanto un successo in più. Tedeschi sempre ultimi.

Soffre ma sorride l'Olimpia Milano, che continua la risalita in Eurolega ed è ora soltanto a una vittoria di distanza dal play-in, novità di questa stagione. Al Forum, la formazione di Messina si impone 82-76, ma riesce a chiudere i conti soltanto nel finale al termine di un match molto equilibrato: non a caso, i tedeschi sono avanti 17-16 dopo 10 minuti, mentre all'intervallo lungo sono i padroni di casa a condurre, seppur soltanto per un possesso (37-35). Si combatte colpo su colpo e spesso si arriva al risultato di parità (60-60 e 65-65). Serve allora una grande giocata nel finale e a trovarla è Diego Flaccadori, proprio nell'ultimo minuto di gioco.

Il suo gioco da tre punti, infatti, consente all'Olimpia, che precedentemente prova a scappare con la tripla di Hall (79-74), di volare prima sull'81-76, poi sul definitivo 82-76 dopo il libero aggiuntivo. Ultimi secondi di pura gestione e il Forum può esultare: nona vittoria in Eurolega, seconda consecutiva e terza nelle ultime quattro partite. Adesso, Milano può sognare la rimonta: il decimo posto, che vale il nuovo play-in, dista soltanto una partita. Partizan e Baskonia sono infatti a 10-10 contro il 9-11 degli uomini di Messina, che si gode i 16 punti di Melli, i 14 di Flaccadori e Hall, i 13 Napier e i 12 di Bortolani. A 3-17, invece, l'Alba, sempre più ultimo in classifica.

EA EMPORIO ARMANI MILANO-ALBA BERLINO 82-76 (16-17, 37-35, 60-58)

Ea7 Emporio Armani Milano: Poythress 0, Melli 16 (3/5 da 2, 2/4 da 3), Napier 13 (2/9, 2/6, 3/4 tl), Flaccadori 14 (2/5, 3/5, 1/1 tl), Hall 14 (3/3, 2/3, 2/3 tl), Bortolani 12 (3/5, 2/4 da 3), Tonut 5 (1/2, 1/1 da 3), Ricci 0, Hines 2 (1/4 da 2), Voigtmann 6 (1/3, 1/1, 1/2 tl). N.e.: Kamagate, Caruso. All.: Messina.

Alba Berlino: Brown 12 (4/6 da 3), Spagnolo 8 (4/8 da 2), Wetzell 10 (5/7 da 2), Schneider 6 (1/2, 1/3, 1/2 tl), Thomas 4 (2/4 da 2), Procida 10 (3/4, 1/3, 1/1 tl), Delow 9 (3/5 da 3), Mattisseck 0, Koumadje 4 (1/1 da 2, 2/2 tl), Thiemann 13 (3/7, 2/3, 1/2 tl). N.e.: Nikic, Rapieque. All.: Israel Gonzalez Nunez.