Basket Eurolega: l'Olimpia Milano affonda, al Forum passa il Panathinaikos

EUROLEGA

Dopo il vantaggio nel primo quarto, l'Ea7 Emporio Armani non riesce a trovare le contromisure all'attacco greco: Nunn e Lessort decisivi nel 76-68 dei greci

© ipp Si interrompe dopo due vittorie consecutive la striscia positiva dell'Ea7 Emporio Armani Milano, che viene travolta in casa dal Panathinaikos. Sono i greci a passare al Forum con una grande ripresa, che vede Sloukas e compagni far realizzare solo 26 punti ai rivali. Polveri bagnate per Shields (13) e Voigtmann (12), mentre decollano Nunn (17) e Lessort (16): sono loro gli eroi del Pana, che esulta e vince 76-68 al Forum. Decimo ko europeo per Messina.

Non arriva la terza sinfonia consecutiva per l'Olimpia Milano, che torna ad assaporare la sconfitta in Eurolega: al Forum passa il Panathinaikos, che vince 76-68 gestendosi meglio nella ripresa. La partenza è sprint per l'Ea7 Emporio Armani, con uno scatenato Voigtmann a imprimere il primo vantaggio meneghino. Melli e Shields sono gli altri uomini efficaci per Messina, che esulta per il 24-22 con cui si chiude nel primo quarto. Nel secondo periodo risale di tono il Pana, che domina nel pitturato con un sontuoso Lessort, che terminerà il primo tempo in doppia cifra: resiste però Milano e si va al riposo sul 41-41. Il terzo quarto è quello dell'allungo dei greci, che riescono a spezzare l'equilibrio con le giocate di Sloukas e Nunn, ma si portano solo sul +3 (56-59). Tutto in gioco dunque nell'ultimo e decisivo periodo, che vede l'Ea7 in debito d'ossigeno. La formazione meneghina pareggia subito con la tripla di Bortolani, ma poi non trova le risposte che aspettava a livello offensivo: Voigtmann non trova più i giusti tiri, Melli si fa espellere per falli a 3'22" dal termine e l'Olimpia mette a referto solo dodici punti nel quarto periodo (26 nella ripresa). Ne approfitta il Panathinaikos, che sfonda regolarmente con Nunn e Lessort, ispirati dalla fantasia di Sloukas. I greci allungano e si rendono imprendibili, siglando poi i punti conclusivi col loro creatore di gioco: l'ex Olympiacos Sloukas chiude i giochi sul 76-68 per il Pana. Ataman risale così in quarta posizione, agganciando un nutrito gruppetto: Partizan, Monaco, Fenerbahçe, Valencia, Baskonia e Maccabi sono coi greci a nove vittorie e sette ko. Decimo ko europeo per l'Olimpia, che scivola in 14a posizione con la Stella Rossa (6-10).

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-PANATHINAIKOS 68-76

(24-22, 41-41, 56-59)

EA7 Emporio Armani Milano - Melli 7 (2/4 da 2, 1/2 da 3), Flaccadori 10 (5/7, 0/2), Hall 3 (0/1, 1/6), Shields 13 (1/3, 3/7, 2/3 tl), Voigtmann 12 (3/5, 2/6), Poythress 2 (1/3 da 2), Bortolani 7 (1/4 da 3, 4/4 tl), Tonut 6 (3/3, 0/2), Baron 4 (2/3, 0/1), Kamagate, Caruso (0/1 da 2), Hines 4 (1/1, 0/1, 2/2 tl). All. Messina.

Panathinaikos - Sloukas 9 (1/1 da 3, 1/3, 3/3 tl), Grant 10 (2/4, 2/4), Lessort 16 (7/10 da 2, 2/2 tl), Grigonis 3 (0/2, 1/1), Mitoglou 7 (3/7, 0/3, 1/2 tl), Nunn 17 (4/9, 2/3, 3/3 tl), K. Antetokounmpo 5 (2/4 da 2, 1/1 tl), Hernangomez 7 (0/3, 1/1, 4/4 tl), Vildoza 2 (1/3 da 2). N.e. Kalaitzakis, Balcerowski, Mantzoukas. All. Ergin Ataman.