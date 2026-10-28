Los Angeles 2028: produttrice E.T. e Jurassic Park responsabile cerimonie apertura e chiusura

La produttrice candidata all'Oscar Kathleen Kennedy è stata ingaggiata per sovrintendere alle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles del 2028. Sostituisce Peter Rice alla guida delle cerimonie e dei contenuti. Kennedy, nota per film come 'E.T.' e 'Jurassic Park', si è dimessa dalla carica di presidente di Lucasfilm a gennaio. Il presidente di LA28, Casey Wasserman, ne ha elogiato le capacità narrative. LA28 ha annunciato lo slogan ufficiale dei Giochi: 'Stars Align' (Le stelle si allineano). La cerimonia di apertura olimpica si terrà il 14 luglio 2028 al Los Angeles Memorial Coliseum e al SoFi Stadium.