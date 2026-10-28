Curling, Europei: Azzurre travolgono Rep. Ceca

A Ostrava (Cechia) è andata in archivio la seconda giornata dei Campionati Europei 2026 di curling. L'Italia femminile, composta da Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Rachele Scalesse (Curling Club Dolomiti), dopo essere stata battuta dalla Norvegia nell'esordio di martedì sera, oggi ha sfidato la Cechia padrona di casa, travolgendola 8-1. C'è stato equilibrio solo nella prima metà della partita, dopodiché la selezione tricolore ha dilagato. Giovedì 29 alle 9.30 match contro la Svizzera.