Taekwondo: conferita la cittadinanza italiana all'iraniano Tiranvalipour

Arriva la cittadinanza italiana per Hadi Tiranvalipour, l'atleta iraniano che ha dovuto lasciare il suo Paese ed è stato accolto dalla Federazione italiana taekwondo nel gennaio 2023. Il conferimento della cittadinanza, come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, è stato deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, vista l'iniziativa del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani.