Tennis, Atp Vienna: Musetti piega Tiafoe e vola agli ottavi

Un Lorenzo Musetti in gran spolvero debutta con una vittoria all'Erste Bank Open, l'ATP 500 sul duro indoor a Vienna, alla Wiener Stadthalle (montepremi €2.797.985). Il carrarino, numero 26 del mondo, inserito nel quarto della testa di serie numero 1, Alexander Zverev, ha sconfitto in due lo statunitense Frances Tiafoe (9 ATP), quarta testa di serie, con il punteggio di 7-6 (6), 7-5.
Nel tie-break del primo set Musetti ha anche annullato un set point all'avversario. Nel prossimo turno Musetti affronterà il britannico Arthur Fery, numero 35 Atp e semifinalista a Wimbledon, che ha approfittato del ritiro del connazionale Jacob Fearnley sul 5-1 nel primo set.
La vittoria di Musetti è una bella notizia anche per Flavio Cobolli visto che Tiafoe è uno dei candidati alle Atp Finals e diretto concorrente del romano.